Σε δίκη για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης του παραπέμπεται ένας 45χρονος από τον Βόλο, με την υπόθεση να αναμένεται να εκδικαστεί στις αρχές Δεκεμβρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας. Η έρευνα ξεκίνησε όταν η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός του σχολείου της ενημέρωσαν την Εισαγγελία για ενδείξεις ότι το παιδί βρισκόταν σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία», που επικαλείται το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό, γενετήσια πράξη με ανήλικο και κατάχρηση ανηλίκου.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρεται να τελούνταν περίπου μία φορά την εβδομάδα, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024, όταν η κόρη του δεν είχε ακόμη συμπληρώσει τα 14 έτη.

Η ενημέρωση από το σχολείο που οδήγησε στην έρευνα

Η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός Γυμνασίου του Βόλου είχαν εντοπίσει προβλήματα στη φοίτηση της μαθήτριας και ενδείξεις ανεπαρκούς γονικής εποπτείας. Αξιολογώντας τις συνθήκες στις οποίες ζούσε, απέστειλαν ενημερωτικό σημείωμα στην Εισαγγελία, με αποτέλεσμα να διαταχθεί έρευνα.

Κατά το βούλευμα, ο κατηγορούμενος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την ανωριμότητα και τη διανοητική αναπηρία της κόρης του, καθώς και την εμπιστοσύνη της προς εκείνον. Φέρεται επίσης να χρησιμοποιούσε μια δικαιολογία ώστε η ανήλικη να μην αντιλαμβάνεται τη φύση της κακοποίησης και να κρατά κρυφά όσα συνέβαιναν.

Απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης

Στον 45χρονο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, του έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα, υποχρεούται να εμφανίζεται στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα και δεν επιτρέπεται να πλησιάζει την κόρη του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.