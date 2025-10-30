Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν ένα πρώην ζευγάρι και η μητέρα της 40χρονης γυναίκας, έπειτα από βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε στο σπίτι της τελευταίας, στον Βόλο και κατέληξε σε συμπλοκή.

Το περιστατικό συνέβη τον Φεβρουάριο του 2020, όταν ο πρώην σύζυγος επισκέφθηκε το σπίτι της γυναίκας για να παραλάβει το παιδί τους, προκειμένου να περάσουν χρόνο μαζί. Ωστόσο, η έντονη λογομαχία για διάφορες διαφορές μεταξύ τους σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού και όχι μόνο, παρουσία των γονιών της 40χρονης, ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία η γυναίκα, ο πρώην σύζυγός της και η 61χρονη μητέρα της πιάστηκαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας χτυπήματα. Την επόμενη ημέρα υποβλήθηκαν μηνύσεις από όλες τις πλευρές και οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, κατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Το δικαστήριο αθώωσε τον πατέρα της γυναίκας, καθώς δεν αποδείχθηκε η εμπλοκή του στο περιστατικό, ενώ έκρινε ενόχους τους υπόλοιπους τρεις.

Το πρώην ζευγάρι καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή, ενώ η μητέρα της γυναίκας σε ποινή 8 μηνών, επίσης με αναστολή.

