Kατά του ίδιου του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, κινείται νομικά με προσφυγή της η εθελοντική ομάδα ερευνών με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ANUBIS (Anubis K9P), η οποία έπαιξε κομβικό ρόλο στον εντοπισμό κρίσιμων στοιχείων μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών αλλά και σε υποθέσεις όπως η τραγωδία στη Βιολάντα, η εξαφάνιση του Βασίλη Καλογήρου που τελικά βρέθηκε νεκρός στην Λάρισα και άλλες.

Η ομάδα, της οποίας τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά (ράτσας Μαλινουά) έφεραν στο φως κρίσιμα υπολείμματα οστών θυμάτων στα χώματα που είχαν απομακρυνθεί από τον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών, προσφεύγει νομικά κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ζητώντας παράλληλα την ενεργοποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Το «άδειασμα» της Anubis

Το «φυτίλι» σε αυτή την πρωτοφανή κόντρα φέρεται να άναψε η αντιμετώπιση που επιφύλαξε στην ομάδα το ίδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, η υπηρεσιακή γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης και στενή συνεργάτιδα του Γιώργου Φλωρίδη, αρνείται να αναγνωρίσει τα μέλη της ANUBIS ως πραγματικούς εμπειρογνώμονες, παρά το γεγονός ότι η Δικαστική εξουσία τους ενέταξε στην ομάδα των πραγματογνωμόνων με απόφασή της.

Ο παραλογισμός, σύμφωνα με την καταγγελία, έγκειται στο γεγονός ότι ενώ η ANUBIS διορίζεται επισήμως και τακτικά σε κρίσιμες αποστολές έρευνας και διάσωσης από κορυφαίους κρατικούς φορείς (όπως η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και οι κατά τόπους εισαγγελικές αρχές), το υπουργείο Δικαιοσύνης αρνείται πλέον να τους προσδώσει την ιδιότητα του ερευνητή.

Τους ζητούν πίσω αμοιβές και δεδουλευμένα

Το αδιανόητο, όμως, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η ομάδα, δεν σταματά στην υπηρεσιακή απαξίωση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να απαιτεί από την ομάδα την αναδρομική επιστροφή των αμοιβών που της έχουν ήδη καταβληθεί για παλαιότερες πραγματογνωμοσύνες!

Πρόκειται για κρίσιμες, επίσημες έρευνες στις οποίες συνέδραμε η ANUBIS, όπως η πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης του 63χρονου Μπάμπη Καράμπαλη στη Λευκάδα, του 55χρονου Άγγλου στην Κάρπαθο, αλλά και οι έρευνες μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». Για κάποιες από αυτές τις υποθέσεις η ομάδα καταγγέλλει πως παραμένει απλήρωτη, ενώ για άλλες της ζητείται πίσω η όποια αποζημίωση έλαβε.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον επικεφαλής της ομάδας Anubis, Βαγγέλη Αλεξανδρή. Ακούστε τις δηλώσεις του για την κόντρα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης: