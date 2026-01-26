Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ μετά από εντοπισμό βόμβας έξω από βίλα κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας.

Η βίλα αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ανήκει σε έναν 81χρονο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Το μεσημέρι της Κυριακής γύρω στις 12, ο επιστάτης του σπιτιού βρήκε ένα ύποπτο αντικείμενο στην κεντρική είσοδο. Αμέσως, ενημέρωσε τις Αρχές και έσπευσαν στο σημείο. Διαπίστωσαν ότι πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από ζελατοδυναμίτιδα.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως η ενεργοποίηση του μηχανισμού θα γινόταν με βραδύκαυστο φυτίλι.

Ο δράστης που τοποθέτησε τον μηχανισμό στο σημείο τον είχε ανάψει ωστόσο για άγνωστο λόγο – ίσως λόγω βροχής όπως αρχικά εκτιμάται – η καύση δεν ολοκληρώθηκε και έτσι η έκρηξη δεν έγινε ποτέ.

Την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκάδας.