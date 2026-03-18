Οι κάτοικοι της Λάρισας που μένουν κοντά στην 110 Πτέρυγα Μάχης, μία από τις κυριότερες πτέρυγες της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, είδαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας να πετά ένα εντυπωσιακό αεροπλάνο στον ουρανό, διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Το onlarissa κατέγραψε το αεροπλάνο, το οποίο είναι αμερικανικό drone που φέρεται να στάθμευσε λόγω βλάβης στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της 110 Πτέρυγας Μάχης και θα μείνει στο σημείο μέχρι να επισκευαστεί.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος προσομοιάζει στο υπερόπλο, το «Stealth βομβαρδιστικό Northrop Grumman B-2 Spirit», όμως στην πραγματικότητα είναι το drone Lockheed Martin RQ-170 Sentinel .

Το B-2 Stealth δημιουργήθηκε από την Northrop Grumman, την κορυφαία αμερικανική εταιρεία αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο τη διείσδυση σε βαριά οχυρωμένους εναέριους χώρους.

Έχει χαρακτηριστικό σχήμα που το καθιστά εντυπωσιακό και λειτουργικό, καθώς μπορεί να κινείται γρήγορα και θεωρείται άπιαστο. Τα ραντάρ δεν μπορούν να το ανιχνεύσουν στον αέρα.

Ακόμη, το B-2 μπορεί να μεταφέρει μεγάλη ποικιλία οπλισμού, συμβατικού και πυρηνικού, και έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αποστολές μεγάλων αποστάσεων χωρίς ανεφοδιασμό.