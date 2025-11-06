Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ένας 47χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (6/11) εν ώρα υπηρεσίας.

Ο άνδρας, συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου, φέρεται να έπεσε από το όχημα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύ τραυματισμό στο κεφάλι.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας και κατόπιν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου οι γιατροί τον διασωλήνωσαν.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας, Βαγγέλης Νταραντούμης, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι «ο συνάδελφος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Λευκάδα και στη συνέχεια σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία».

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας επιβεβαιώνει το περιστατικό και εκφράζει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση του τραυματισμένου συναδέλφου, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας.