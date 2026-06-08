Συνολικά 15 κατοικίες κρίθηκαν «κίτρινες» (προσωρινά ακατάλληλες για χρήση) στη Βόρεια Εύβοια, έπειτα από τους πρώτους ελέγχους και τις αυτοψίες που πραγματοποίησαν κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι έλεγχοι διεξήχθησαν στις πληγείσες από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις περιοχές με σκοπό την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη δρομολόγηση των μέτρων κρατικής αρωγής.

Πού πραγματοποιήθηκαν οι αυτοψίες

Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, επιχείρησαν από το πρωί σε Προκόπι, Δαφνούσα και Σπαθαραίους Καλυβίων.

Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων εξετάστηκαν κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι καθώς και δημόσια κτίρια που υπέστησαν βλάβες. Στο Προκόπι 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες» και 6 «πράσινες», στη Δαφνούσα 4 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες» και 4 «πράσινες» και στους Σπαθαραίους Καλυβίων: 3 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «κίτρινες» και 4 «πράσινες».

Σε ότι αφορά τους επαγγελματικούς χώρους μόνο ένα κτίριο χαρακτηρίστηκε «κίτρινο» στη Δαφνούθσα, ενώ 2 δημόσια κτίρια που ελέγχθηκαν κρίθηκαν «πράσινα» (κατάλληλα για χρήση

Παράλληλα με την αποτίμηση των κτιριακών ζημιών, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και καταγραφής για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης που αφορά την οικοσκευή των κατοίκων.

Οι έλεγχοι από τα τεχνικά κλιμάκια θα συνεχιστούν εντατικά και τις επόμενες ημέρες. Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση των διαδικασιών, υπάρχει συνεχής και στενή συνεργασία της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας καθώς και με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ