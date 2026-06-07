«Απολύτως ασφαλείς» για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων κρίθηκαν όλες οι σχολικές μονάδες της Βόρειας Εύβοιας που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα, έπειτα από τους σχετικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν λόγω των σεισμικών δονήσεων της Κυριακής (7/6). Τη σχετική ενημέρωση έκανε γνωστή νωρίτερα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Για την πλήρη παρακολούθηση της κατάστασης και τον συντονισμό των ενεργειών, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ελένη Μπενιάτα, τα αρμόδια στελέχη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, διατηρώντας ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την επιστημονική κοινότητα και τους σεισμολόγους, ώστε να προχωρούν σε διαρκή αξιολόγηση των δεδομένων.

Τέλος, στο πλαίσιο των επαφών της, η Υπουργός είχε συνομιλία με τον Δήμαρχο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, και την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης.

Στη συζήτηση εξετάστηκε το ενδεχόμενο ενεργοποίησης εναλλακτικών σχεδίων για τη λειτουργία των εξεταστικών κέντρων, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο στο μέλλον, με πρωταρχικό στόχο να μην υπάρξει κανένα εμπόδιο στην απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων της περιοχής.