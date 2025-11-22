Της Λυδίας Παππά

Στις φυλακές Νιγρίτας, Δράμας και Πάτρας μεταφέρονται τις τελευταίες ώρες τρία ακόμη μέλη της οικογένειας Καργάκη, που μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) ήταν κρατούμενοι στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Πρόκειται για τον Κ.Μ. ή αλλιώς «Κούνελο» και δύο ακόμη νεαρότερα μέλη της ίδιας οικογένειας, που χαρακτηρίζονται ως κρατούμενοι «υψηλού κινδύνου», παρά το γεγονός ότι είναι στη φυλακή για υπόθεση ζωοκλοπών. Από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στα Βορίζια, ο «Κούνελος» μπήκε στο στόχαστρο των Αρχών, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν πιθανό να έδωσε την εντολή για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων. Μια πληροφορία που, μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Στις αρχές υπήρχε κατάθεση μάρτυρα που μιλούσε για την εντολή από το κελί.

«Αυτοί από τη φυλακή έδωσαν την εντολή να ανατινάξουν το σπίτι. Το έκαναν γιατί γνώριζαν ότι δεν θα τους κατηγορούσε κανείς, καθώς ήταν στη φυλακή. Δύο άτομα έβαλαν τη βόμβα (σ.σ. αναφέρονται τα ονόματα) με εντολή των φυλακισμένων Καργάκηδων».

Ο «Κούνελος», που μεταφέρεται στις φυλακές Δράμας, ήταν εκείνος που δέχτηκε την πρώτη «έφοδο» των Αρχών στο κελί του μετά τη διπλή δολοφονία. Μία έφοδο που έβγαλε λαβράκι, καθώς εντοπίστηκε ένα μαχαίρι και εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή μαχαιριού.

Η επιχείρηση των Αρχών για τη μεταγωγή των τριών κρατουμένων εκτός Κρήτης έγινε αστραπιαία και κάτω από απόλυτη μυστικότητα. Οι κρατούμενοι έκπληκτοι είδαν το απόγευμα της Παρασκευής, ισχυρές δυνάμεις να μπαίνουν στα κελιά τους και να τους ανακοινώνουν ότι φεύγουν από το νησί.

Μαζί τους έχουν μεταχθεί άλλοι τρεις κρατούμενοι «υψηλού κινδύνου», που δεν έχουν σχέση με το μακελειό στα Βορίζια, αλλά έχουν κατηγορηθεί για σοβαρές υποθέσεις στην Κρήτη.

Το διπλό φονικό στα Βορίζια μετρά ήδη επτά προφυλακίσεις. Φραγκιαδάκηδες και Καργάκηδες έχουν διασκορπιστεί σε διαφορετικές φυλακές της χώρας, για λόγους ασφαλείας. Ακόμα και τα μέλη της ίδιας οικογένειας δεν βρίσκονται στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα.

Είκοσι ημέρες μετά, τα φονικά όπλα παραμένουν άφαντα, ενώ οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις των βολίδων που βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας.

Η κατάσταση στο χωριό παραμένει τεταμένη.