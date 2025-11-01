Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Σκηνές μεγάλης οδύνης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στα Βορίζια, λίγες ώρες μετά το αιματηρό επεισόδιο που συγκλόνισε το χωριό.

Η σύζυγος ενός από τους νεκρούς, κατά την επιστροφή της από το Ηράκλειο, βρέθηκε μπροστά στο μπλόκο της ΕΚΑΜ στην είσοδο του χωριού. Καθώς αντιλαμβανόταν την τραγική πραγματικότητα, ξέσπασε σε κλάματα και φώναζε απεγνωσμένα, ζητώντας να φτάσει στο σπίτι της για να αντικρίσει τον άντρα της.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τη συγκρατήσουν, ενώ οι κραυγές της — «Αφήστε με να πάω στον άντρα μου!» — καταγράφονται καθαρά σε βίντεο. Λίγη ώρα αργότερα, άνδρες της ΕΚΑΜ την συνόδευσαν στο σπίτι της, όπου λύγισε στα χέρια συγγενών της, καταρρέοντας από τον πόνο.

Η γυναίκα σωριάστηκε στο πάτωμα, φωνάζοντας το όνομα του συζύγου της, ο οποίος είχε πυροβοληθεί μέσα στο αυτοκίνητό του, λίγα μέτρα μακριά. Η σιωπή επέστρεψε προσωρινά στο χωριό, ενώ οι συγγενείς προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν, με τις κραυγές της να αντηχούν στα στενά των Βοριζίων — μια εικόνα που αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία μιας οικογενειακής βεντέτας που δεν λέει να τελειώσει.

Λίγο μετά, η αδερφή του Φανούρη Καργάκη, ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, έξω από το σπίτι του. Μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του αδερφού της από τις σφαίρες της αιματηρής και άγριας συμπλοκής, φώναζε έμπλεη απόγνωσης: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε τα μπ@@@@@α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι αδερφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ! Πονώ!».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν περιμετρικά της κατοικίας, για να αποτρέψουν οποιαδήποτε νέα ένταση ή ενέργεια αντεκδίκησης. Το σπίτι φυλάσσεται από επίλεκτα στελέχη της ΕΚΑΜ, έτοιμα να επέμβουν σε περίπτωση που η κατάσταση απειλήσει να ξεφύγει ξανά.