Οι φόβοι για νέα επεισόδια στα Βορίζια οδήγησαν τις Αρχές αλλά και την οικογένεια στην απόφαση να αναβάλλουν την αρχικώς προγραμματισμένη για σήμερα κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στο μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας και έτσι η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός στην ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στις δύο οικογένειες του χωριού, θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, ή την Τρίτη.

Η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία – νεκροτομή και αρχικά είχε γίνει γνωστό πως θα ακολουθούσε σήμερα η κηδεία του.

Ωστόσο το έκρυθμο κλίμα που επικρατεί στο χωριό αλλά και το γεγονός ότι η σορός του 39χρονου θα πρέπει να περάσει μπροστά από τα σπίτια της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων, οδήγησε τις αρχές να δώσουν εντολή για αναβολή της κηδείας.

Αλ. Παπαδόπουλος

Πηγή: creta24.gr