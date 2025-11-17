Απολογείται σήμερα (17/11) ο 23χρονος ανιψιός του νεκρού Φανούρη Καργάκη που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα, γεγονός το οποίο οδήγησε στο μακελειό στα Βορίζια. Σε ό,τι αφορά τα όπλα της αιματηρής συμπλοκής, εκτιμάται ότι τα απομάκρυναν άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας, μετά το μακελειό.

Μεγάλο ζητούμενο ο εντοπισμός όλου του οπλισμού

Την ίδια χρονική στιγμή, μεγάλο ζητούμενο για τις Αρχές είναι ο εντοπισμός όλου του οπλισμού που κρατούσαν στα χέρια τους οι εμπλεκόμενοι στο μακελειό, με την αστυνομία να εκτιμά ότι έχουν συλληφθεί όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές του φονικού επεισοδίου.

Παράλληλα, ερευνάται τόσο το δεύτερο άτομο που αναφέρεται στη δίωξη και σχετίζεται με την κατασκευή και την τοποθέτηση της βόμβας, όσο και ο ηθικός αυτουργός. Ως προς τον κατασκευαστή, η αστυνομία έχει ήδη στα χέρια της καταθέσεις για την ιδιότητα ενός ατόμου ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών».

Τι πιστεύει η αστυνομία για τα άφαντα όπλα

Σε ό,τι αφορά στα όπλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι αυτά «εξαφανίστηκαν» από τα ίδια άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας της περιοχής, στα νοσοκομεία και στην ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου. Θεωρούν δηλαδή, ότι μαζί με τους τραυματίες, φόρτωσαν στα αυτοκίνητα και τον οπλισμό.

Επιπροσθέτως, οι συνήγοροι των δύο πλευρών κάνουν έκκληση στους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν τις κρυψώνες ή τα σημεία που τα πέταξαν, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να εξετάζονται οι εκατοντάδες κάλυκες που βρέθηκαν στο «πεδίο μάχης» που δημιουργήθηκε στα Βορίζια.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι και η έρευνα στα δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού, όμως η αστυνομία γνωρίζει ότι τα τηλέφωνα αυτά χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα για άλλη υπόθεση μέλη της οικογένειας του 39χρονου νεκρού.

Λύτρας: Έχουν χρησιμοποιηθεί έξι όπλα

Ο συνήγορος του 23χρονου,Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι ο νεαρός αρνείται πλήρως την πράξη που του αποδίδεται.

Ο κ. Λύτρας επεσήμανε ότι «είναι έξι τα όπλα που σκότωσαν τον Καργάκη. Έχουμε όμως μέχρι στιγμής, πέντε συλλήψεις, πέντε κατηγορούμενους, ενώ τα όπλα που πυροβόλησαν το αυτοκίνητο του Καργάκη είναι έξι», για να προσθέσει ότι «το λέω γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις», σημειώνοντας παράλληλα ότι «έξι φαίνεται ότι έχουν πυροβολήσει και τον Καργάκη».

«Όσον αφορά τον 23χρονο, αρνείται την πράξη την οποία του αποδίδεται. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και μάλιστα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει προφανώς ένα βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη. Αυτό που προφανώς ξέρουν οι αρχές και θα το πούμε στην απολογία, είναι ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή είναι δυνατόν… να μην πέρναγε από το σημείο, όταν ο μοναδικός δρόμος ήταν αυτός για να πάει στο σπίτι του;», είπε ο κύριος Λύτρας.

Πηγή: Με πληροφορίες από το ertnews.gr