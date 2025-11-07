Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (10/11) πήρε ο 48χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη χθες Πέμπτη (6/11) για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας, για το μακελειό του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια.

Ο 48χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία είναι ο δεύτερος «πρωταγωνιστής» του βίντεο με το καλάσνικοφ, στο οποίο παρουσιάζεται, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί, οδηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) ενώπιον Εισαγγελέα και ανακρίτριας, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό αλλά και από τις καταθέσεις, ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου θανόντα είναι εκείνος που πυροβολεί και μάλιστα κατηγορείται και για τον θανάσιμο τραυματισμό της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Π.Π.

Πηγή: creta24.gr