Σε δύο προσαγωγές ατόμων προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από έρευνα της ΕΚΑΜ σε σπίτια στο χωριό Βορίζια του Ηρακλείου, μετά το μακελειό που έλαβε χώρα χθες (1/11) και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων. Οι δύο προσαχθέντες, ένας από κάθε οικογένεια, εξετάζεται αν συμμετείχαν στο αιματοκύλισμα και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί, θα συλληφθούν.

Ο πρώτος, μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη, προσήχθη από τις αστυνομικές Αρχές γιατί βρέθηκε αδήλωτη καραμπίνα στην οικία του, ενώ για τον δεύτερο που είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εντοπισμό σφαιρών στο σπίτι του, αλλά και όπλου.

Όπως έγινε γνωστό, το χωριό Βορίζια έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκύπτει ότι από την αστυνομια αναζητούνται τουλάχιστον τρία στόμα και από τις δύο οικογένειες, ως ύποπτοι για εμπλοκή στο μακελειό.

ΑΛ.Π.