Επιμέλεια: Γ.Κ.

Νέα τροπή λαμβάνει η πολύκροτη υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και ολόκληρη τη χώρα, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη νωρίτερα, φέρεται να συμμετείχε στη συμπλοκή, πυροβολόντας μάλιστα με καλάσνικοφ από ταράτσα οικίας, την ώρα που εκτυλισσόταν το επεισόδιο.

Ο συλληφθείς, που είναι γαμπρός του Φανούρη Καργάκη —του ενός από τα δύο θύματα— είχε αρχικά βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, όταν σε σπηλιά ιδιοκτησίας του εντοπίστηκε οπλισμός. Η συνέχιση των ερευνών, ωστόσο, οδήγησε στην ταυτοποίησή του ως εμπλεκόμενου στη συμπλοκή.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Στον υπαίθριο χώρο του 43χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν όπλα, φυσίγγια και συναφή αντικείμενα, τα οποία εξετάζονται εργαστηριακά.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, τουλάχιστον τρεις διαφορετικοί τύποι όπλων χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό: 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα. Η βαλλιστική έρευνα αναμένεται να καθορίσει τον ακριβή αριθμό των όπλων και να αποσαφηνίσει ποιοι συμμετείχαν ενεργά στην ανταλλαγή πυρών.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, το δεύτερο θύμα της τραγωδίας, φέρει διαμπερές τραύμα μεγάλης διαδρομής, γεγονός που υποδηλώνει πως πιθανότατα δέχθηκε πυρά από καλάσνικοφ. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, στο σώμα του οποίου βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας, καθώς και τα τέσσερα αδέλφια που κρατούνται για την υπόθεση, εκτιμάται ότι είχαν στην κατοχή τους 9άρια πιστόλια που επίσης χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία με τα στοιχεία για τον ρόλο και τη συμμετοχή του στη φονική συμπλοκή έχει ήδη διαβιβαστεί στην ανακριτική αρχή.