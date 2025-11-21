Ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέως και ανακρίτριας, αλλά και με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη και θείος του 5ου προφυλακισμένου για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια. Η διαδικασία της απολογίας του ήταν πολύωρη.

Στον 58χρονο επιβλήθηκαν οι εξής περιοριστικοί όροι:

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση τρεις φορές το μήνα (1, 15, 25) στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας του και απαγόρευση διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού.

Τι είπε ο δικηγόρος του 58χρονου

«Όταν εξερράγη η βόμβα ειδοποίησε την αστυνομία», είπε ο Λευτέρης Κάρτσωνας, συνήγορος του 58χρονου για το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, προσθέτοντας ότι το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, έφτασαν οι πυροτεχνουργοί για την αυτοψία και ακολούθως, στις 10:30 το πρωί, ο 58χρονος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

«Μετά πήγε με το αμάξι στο ποιμνιοστάσιό του και εκεί άκουσε τους πυροβολισμούς. Πήγε με το όχημά του, το στάθμευσε στην κάτω πλευρά από την κεντρική πλατεία του χωριού. Είδε να μεταφέρονται άψυχα σώματα και τραυματίες και ξέσπασε σε λυγμούς. Παρέμεινε με τη μητέρα του στο σημείο. Ουδέποτε κρύφτηκε», σημείωσε ο κ. Κάρτσωνας σχετικά με τα όσα υποστήριξε ο 58χρονος.

Πηγή: creta24.gr, cretalive.gr