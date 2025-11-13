Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια της Κρήτης, καθώς οι Αρχές φαίνεται πως συμπληρώνουν σταδιακά το παζλ με όσα συμβαίνουν ανάμεσα στις δύο οικογένειες των Καργάκηδων και των Φραγκιαδάκηδων και οδηγούν στο αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου με δύο νεκρούς και 2.000 σφαίρες στο χωριό.

Το απόγευμα της Τετάρτης, συνελήφθη ο 23χρονου ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός κατά την διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου. Κατηγορείται ότι είναι αυτός που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που αποτέλεσε το έναυσμα για να αρχίσουν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο οικογένειες, καθώς η έκρηξη στο σπίτι οδήγησε στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου. Η νέα σύλληψη έγινε με αφορμή ένα βίντεο που δείχνει τον συλληφθέντα να ετοιμάζεται να τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι. Μάλιστα, το γεγονός ότι νωρίτερα ο ίδιος εμφανίζεται σε γάμο, όπου κουμπάρος ήταν ο 29χρονος από τα αδέρφια Φραγκιαδάκη που έχουν συλληφθεί, δείχνει πως είχε προσχεδιάσει την κίνησή του και φρόντισε να δημιουργήσει άλλοθι με την παρουσία του στην κοινωνική εκδήλωση.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι Aρχές φαίνεται να έχουν φτάσει πολύ κοντά και στον κατασκευαστή της βόμβας. Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις πως και αυτό το πρόσωπο ανήκει στο συγγενικό περιβάλλον των εμπλεκομένων. Πληροφορίες στην Κρήτη κάνουν λόγο για εντολή που δόθηκε μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού, γεγονός που πλέον φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την πορεία των ερευνών.

Ο 23χρονος που συνελήφθη αναμένεται να οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου και θα δώσει κατάθεση ενώπιον των αρχών.Σύμφωνα με το Cretalive.gr, η σύλληψη του 23χρονου έγινε από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσσαράς στο κοιμητήριο των Βοριζίων, όπου είχαν πάει οικογενειακώς για να επισκεφθούν τον τάφο του Φανούρη Καργάκη.

Ο γάμος με την κουμπαριά των Φραγκιαδάκηδων

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από την έκρηξη της βόμβας, ο 23χρονος εμφανίστηκε ως προσκεκλημένος στο γάμο στο Ηράκλειο, που ήταν κουμπάρος ο 29χρονος από τα αδέρφια Φραγκιαδάκη. Ήταν καλεσμένος του ζευγαριού. Το γεγονός αυτό το ανέφερε στην απολογία του ο ίδιος ο Φραγκιαδάκης. Βάσει του εντάλματος, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο 23χρονος στον γάμο, «χάρισε», και στην συνέχεια έφυγε για τα Βορίζια, όπου όπως αποδεικνύεται τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».