Τις επόμενες ώρες αναμένεται το πόρισμα της εξωνυχιστικής έρευνας που πραγματοποίησαν οι αρμόδιοι στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη.

Πριν από σχεδόν δύο μήνες σημειώθηκε το μακελειό στα Βορίζια, Ηρακλείου ανάμεσα στις οικογένειες, Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τα πυρά, η 56χρονη μητέρα δύο παιδιών Ευαγγελία Φραγκιαδάκη και ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών, Φανούρης Καργάκης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φανούρης Καργάκης άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο αυτοκίνητο του μετά από τους πυροβολισμούς. Το 4Χ4 του Καργάκη παραδόθηκε στο Τμήμα Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων Ερευνών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και για 9 ώρες το έκαναν «φύλλο και φτερό».

Είχε υποβληθεί αίτημα εξερεύνησης του οχήματος από τις δύο οικογένειες, παρόντων των διορισμένων τεχνικών συμβούλων τους, κ. Γιάννη Τσιάμπα (από την πλευρά Καργάκη) και κ. Γιώργου Ραυτογιάννη (πλευρά Φραγκιαδάκη). Η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου είχε εκδώσει διάταξη, με την οποία διέτασσε τη διενέργεια βλητικής έρευνας και εξέτασης του μοιραίου οχήματος από κλιμάκιο της ΔΕΕ.

Δεν έμεινε τίποτα χωρίς να εξεταστεί. Μάλιστα, στην «αποσυναρμολόγηση» επίμαχων τμημάτων του 4χ4 συνέδραμε ντόπιος φανοποιός.

Το πόρισμα των δύο αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, το οποίο θα διαβιβαστεί αρμοδίως, αναμένεται να είναι πολυσέλιδο.

Σημειώνεται πως στις 17 βολές εισόδου δεν περιλαμβάνονται οι τρεις βολές από λειόκαννο κυνηγετικό που είχε δεχθεί το όχημα του 39χρονου.

Τέλος, φαίνεται ότι μέσα στην καμπίνα δεν βρέθηκαν κάλυκες, ενώ φέρεται να έχουν εντοπιστεί βολίδες ανάμεσα στην καμπίνα και την καρότσα. Το όχημα φέρεται να έχει βληθεί από μπροστά, αριστερά και πίσω. Υπάρχει βολή (από καλάσνικοφ) που φέρεται να διαπέρασε διαγώνια το 4χ4 και να «έφυγε». Φέρεται να εισήλθε από τον πίσω αριστερό θόλο του φτερού, διέσχισε όλο το σασί διαγώνια, τρύπησε το ντεπόζιτο πετρελαίου και βγήκε από την εμπρόσθια αριστερή πόρτα.

