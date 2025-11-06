Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

«Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός», δήλωσε η αδερφή της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στο μακελειό του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια της Κρήτης.

«Η επόμενη ημέρα για εμάς είναι πολύ δύσκολη», είπε η Γεωργία Φραγκιαδάκη, αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας, μιλώντας στο Mega.

«Η αδερφή μου δεν έφταιγε, ήταν τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο. Χωρίς να φταίει, την πλήρωσε. Τραυματίστηκα εγώ, δεν με νοιάζει για το χέρι μου. Την αδερφή μου δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε πίσω. Δεν τους προκαλέσαμε, συνέχεια αυτοί μας προκαλούν και τώρα χωρίς να κάνουμε κάτι, έριξαν δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου», πρόσθεσε, αναφερόμενη στους Καργάκηδες.

«Στην Κρήτη γι’ αυτόν τον λόγο κάνουμε σασμούς, για να μαλακώνουν αυτές οι ιστορίες. Εάν εσύ δεν τηρείς τον λόγο σου… Για εμάς δεν νομίζω να γίνει ξανά σασμός. Δεν τους προκαλούμε. Έχουμε μιλήσει, τα έχουν βρει υποτίθεται – ότι δεν θα ξαναπροκαλέσουν. Εμένα με νοιάζει η αδερφή μου, που πήγε στο χώμα χωρίς να φταίει. Ο καθένας στο σπίτι του. Εμείς δεν θα προκαλέσουμε, το είπαμε από την αρχή. Εάν αυτοί προκαλέσουν εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει και η άλλη. Δεν μπορούμε να κάτσουμε έτσι», συνέχισε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά στο μίσος και την εκδίκηση. «Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδιά, ιδίως τα αγόρια, να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα τους», κατέληξε, αναφερόμενη στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, ο οποίος ήταν το δεύτερο άτομο που σκοτώθηκε το Σάββατο στα Βορίζια.