Στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φουντεδάκη, το γένος Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή κατά την διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια, το περασμένο Σάββατο (1/11).

Η γυναίκα ζούσε και εργαζόταν στα Χανιά, ενώ μετέβη το Σάββατο στα Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της, όπου δυστυχώς βρήκε τραγικό θάνατο στην ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς της και της έτερης οικογένειας του χωριού.

Η οικογένειά της έχει ήδη αναχωρήσει από τα Βορίζια με προορισμό τα Χανιά, για να προετοιμαστεί για την κηδεία της, αλλά και για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Αλικιανό Χανίων και θα ακολουθήσει η ταφή της στο εκεί Κοιμητήριο.

Η σορός της θα βρίσκεται στον Ι. Ναό από τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης.

