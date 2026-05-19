Με όρους μαφίας λειτουργούσε μία πολυμελής εγκληματική οργάνωση με οικογενειακό χαρακτήρα, που δρούσε επί σειρά ετών στα Βορίζια της Κρήτης και τρομοκρατούσε γεωργούς και γαιοκτήμονες για να τους πάρει τα χωράφια και τις περιουσίες τους στην Κρήτη. Η οργάνωση, με έδρα σε Βορίζια Ηρακλείου και Αμάρι Ρεθύμνου, κατηγορείται για σωρεία αδικημάτων, ανάμεσα στα οποία εκβιάσεις, εμπρησμοί, ζωοκλοπές, σωματικές βλάβες και απάτες.

Το προφίλ της «οικογενειακής» συμμορίας

Η οργάνωση λειτουργούσε με δομή μαφίας, έχοντας ως πυρήνα μέλη της ίδιας οικογένειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δράστες είχαν επιβάλει έναν ιδιότυπο «νόμο της σιωπής» στις τοπικές κοινωνίες, εκμεταλλευόμενοι τον φόβο των κατοίκων.

Η δράση τους περιελάμβανε:

Εκβιάσεις και απειλές κατά ντόπιων επιχειρηματιών και κτηνοτρόφων.

Εμπρησμούς και καταστροφές περιουσιών ως «αντίποινα» σε όσους δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις τους.

Οικονομικές απάτες, μέσω των οποίων αποσπούσαν σημαντικά χρηματικά ποσά.

Η ξαφνική σύλληψη του αρχηγού στην Αθήνα

Το καίριο πλήγμα στην οργάνωση δόθηκε μακριά από την Κρήτη, με μια «κινηματογραφική επιχείρηση» στην Αττική. Ο 43χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος» πίστευε ότι είχε διαφύγει της προσοχής των αρχών, μεταβαίνοντας στην πρωτεύουσα.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είχαν θέσει τις κινήσεις του υπό στενή παρακολούθηση. Η αντίστροφη μέτρηση για την σύλληψή του άρχισε έξω από ιατρικό κέντρο στην περιοχή της Καλλιθέας. Ο 43χρονος είχε μεταβεί εκεί συνοδεύοντας τη σύζυγό του για προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις, όταν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες, προτού προλάβει καν να αντιδράσει.

Μεγάλη επιχείρηση με συλλήψεις στην Κρήτη

Ταυτόχρονα με τη σύλληψη στην Αθήνα, πάνοπλες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. (ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ και ΤΑΕ) πραγματοποίησαν συντονισμένες εφόδους σε σπίτια, κτήματα και ποιμνιοστάσια στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τουλάχιστον έξι άτομα, όλοι τους μέλη του στενού οικογενειακού και φιλικού κύκλου του 43χρονου αρχηγού. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά, μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς και οχήματα που χρησιμοποιούνταν στις έκνομες δραστηριότητες της σπείρας.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκβίαση, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας και τον εντοπισμό τυχόν συνεργών τους.

Πώς δρούσε η σπείρα των κακοποιών

Δεν επρόκειτο για μια απλή, ευκαιριακή σπείρα κακοποιών, αλλά για μια συγκροτημένη, ιεραρχικά δομημένη εγκληματική οργάνωση με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά μαφίας. Η «οικογένεια των Βοριζίων», όπως έχει γίνει γνωστή, είχε καταφέρει να μετατρέψει ευρείες περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου (με επίκεντρο τα Βορίζια και το Αμάρι) σε προσωπικό της «φεούδο», προκαλώντας τρόμο στους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες.

Η αποκάλυψη της δικογραφίας φέρνει στο φως τις σοκαριστικές μεθόδους και το modus operandi (τον τρόπο δράσης) μιας ομάδας που συμπεριφερόταν σαν σύγχρονοι γκάνγκστερ.

Το βασικότερο «όπλο» της οργάνωσης δεν ήταν μόνο ο βαρύς οπλισμός που διέθετε, αλλά ο ψυχολογικός πόλεμος και ο εκφοβισμός. Η συμμορία δρούσε βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου:

Ο «Νόμος της Σιωπής» (Ομερτά): Τα μέλη της κατάφεραν να επιβάλουν ένα καθεστώς απόλυτου φόβου. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών γνώριζαν πολύ καλά ποιοι κρύβονταν πίσω από τις έκνομες ενέργειες, ωστόσο η απειλή για αντίποινα κρατούσε τα στόματα ερμητικά κλειστά για χρόνια.

Καταπατήσεις εξπρές και «Συμβόλαια» εκτόπισης: Η οργάνωση έβαζε στο στόχαστρο ξένες περιουσίες και βοσκοτόπια. Με τη χρήση βίας, όπλων και απειλών κατά της ζωής των ιδιοκτητών, ανάγκαζαν κτηνοτρόφους και αγρότες να εγκαταλείψουν τη γη τους, την οποία στη συνέχεια ιδιοποιούνταν οι ίδιοι για δικές τους δραστηριότητες ή για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις.

Ζωοκλοπές ως μέσο πίεσης: Η κλοπή ζώων δεν γινόταν πάντα για το οικονομικό όφελος από την πώλησή τους. Πολλές φορές λειτουργούσε ως «προειδοποιητικό μήνυμα» ή τιμωρία σε όποιον τολμούσε να υψώσει ανάστημα ή να καταγγείλει τη δράση τους στις αρχές.

Όταν οι απειλές δεν απέδιδαν άμεσα καρπούς, η «οικογένεια» περνούσε στο επόμενο στάδιο: την οικονομική και φυσική εξόντωση των θυμάτων τους.

Οι εμπρησμοί αποτελούσαν την αγαπημένη τους μέθοδο για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στοχοποιούσαν ποιμνιοστάσια, αγροτικά οχήματα, αποθήκες, ακόμη και σπίτια. Οι καταστροφές αυτές γίνονταν πάντα μέσα στη νύχτα, αφήνοντας πίσω τους στάχτη και ένα σαφές μήνυμα προς την τοπική κοινωνία: «Όποιος δεν συμμορφώνεται, καταστρέφεται».

Παράλληλα, χρησιμοποιώντας τη φήμη τους ως αδίστακτοι κακοποιοί, εκβίαζαν επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά ως «προστασία» για να μην υποστούν ζημιές οι επιχειρήσεις τους.

Η δράση τους θύμιζε δομή ιταλικής φαμίλιας. Ο 43χρονος αρχηγός, ο οποίος συνελήφθη τελικά στην Αθήνα, κινούσε τα νήματα με απόλυτη πειθαρχία, δίνοντας εντολές στα υπόλοιπα μέλη, πολλά από τα οποία ήταν αδέλφια, στενοί συγγενείς και έμπιστοι φίλοι. Υπήρχε πλήρης διαχωρισμός ρόλων: άλλοι αναλάμβαναν τις παρακολουθήσεις των υποψήφιων θυμάτων, άλλοι τις «βρώμικες» δουλειές των εμπρησμών και των επιθέσεων, και άλλοι τη διαχείριση των παράνομων εσόδων.

Όπως γράφει το patris, η παράνομη δράση των συλληφθέντων περιλάμβανε καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκφοβισμούς, εμπρησμούς, εκτεταμένες αγροτικές φθορές και ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη κοινοτικών επιδοτήσεων, με συνολικό παράνομο κέρδος άνω των 586.000 ευρώ.

Βαριές κατηγορίες για κακουργήματα

Η δικογραφία περιλαμβάνει 13 άτομα εκ των οποίων πέντε είναι γυναίκες, σύζυγοι των βασικών κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα δύο αδέρφια ηλικίας 39 και 44 ετών και ο θείος τους 43 ετών, κάτοικοι Βοριζίων, φέρονται να έπρατταν σωρεία αξιόποινων πράξεων και φθορών σε βάρος ιδιοκτητών αγροτικών περιουσιών της ευρύτερης περιοχής Σάτα, του όμορου δήμου Αμαρίου.

Συγκεκριμένα οι συλληφθέντες κατηγορούνται:

για Κακουργηματική εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον σαράντα παθόντων – ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα.

Εμπρησμό οχήματος τον Μάιο του 2025 σε περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνης με το όχημα να καταστρέφεται ολοσχερώς, με τη ζημιά να ανέρχεται στις 27.000 ευρώ.

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας τον Μάιο του 2022 σε αμπέλι και πάλι σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου.

Οι δράστες κατέστρεψαν 400 κουρμούλες λόγω αντεκδίκησης, επειδή ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου τους είχε αρνηθεί να τους το μισθώσει ενώ είχε υποβάλει καταγγελία σε βάρος τους για τις ζημιές.

Φθοράς ξένης ιδιοκτησίας τον Δεκέμβριο του 2022 σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου. Κατέστρεψαν 134 ελαιόδεντρα ως πράξη αντεκδίκησης.

Οι τέσσερις εκ των βασικών κατηγορουμένων δήλωσαν αγροτεμάχια και εγκαταστάσεις ψευδώς ότι είναι δικά τους με σκοπό την ιδιοποίησή τους μέσω του θεσμού της χρησικτησίας και τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ανάπτυξη παράνομης δραστηριότητας τόσο των ίδιων, όσο και των συζύγων τους , μέσω της υποβολής ψευδών δηλώσεων ΟΣΔΕ για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν.

Πόσα χρήματα πήραν παράνομα από ευρωπαϊκά κονδύλια

Από τον διασταυρωτικό έλεγχο που έγινε, προέκυψε όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, ότι συνολικά 12 άτομα που κατηγορούνται, από το 2021 μέχρι και το 2025 έχουν προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις ΟΣΔΕ, «καθώς διαπιστώθηκαν ισχυρές ενδειξεις εικονικότητας των δηλωθεισών κτηνοτροφικών μονάδων τόσο σε επίπεδο των κατεχόμενων βοσκοτόπων, όσο και σε επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας, «συνεπεία των οποίων φέρεται να εισέπραξαν παρανόμως συνολικά 586.498,73 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενισχυσης.

Συγκεκριμένα, από το 2021 μέχρι και το 2025 φέρεται να εισέπραξαν παράνομα οικονομική ενίσχυση: ο 43χρονος θείος και η συζυγός του 88.811 ευρω. Ο 44χρονος ανιψιός και η σύζυγός του 101.689 ευρω. Ο άλλος ανιψιός και η σύζυγός του 165 χιλιάδες ευρω. Ένας 48χρονος και και η σύζυγός του 60.378 ευρω. Ένας 55χρονος (συγγενής του 48χρονου) και η σύζυγός του , έλαβαν 130 χιλιάδες ευρω, ο 38χρονος από το Αμάρι 2971 ευρώ και ένας ακόμη 33χρονος 37 χιλιάδες ευρώ.

Τα δύο αδέλφια, βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή ενώ ο θείος τους αναμένεται να έρθει με μεταγωγή στην Κρήτη. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρεις γυναίκες και ένας άνδρας. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους ο εισαγγελέας Ρεθύμνου τους έχει ασκήσει ποινικές διώξεις για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις.