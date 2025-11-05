Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας, υπάρχει βίντεο και καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται να ενοχοποιούν τον 43χρονο συγγενή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 43χρονος απεικονίζεται στο εν λόγω βίντεο να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου.

Στο οπτικό υλικό, ο άνδρας φέρεται να ρίχνει πυρά από υπερυψωμένο σημείο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις πρώτες μαρτυρίες που είχαν συγκεντρωθεί από τις αρχές.

Ο 43χρονος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς, αρχικά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς σε σπηλιά μέσα σε αγροτεμάχιο που του ανήκει εντοπίστηκαν μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Ωστόσο, μετά την ταυτοποίησή του ως συμμετέχοντος στο αιματηρό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα και τραυμάτισε τέσσερις, αναμένεται εντός της ημέρας να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στη συμπλοκή, με βάση τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και περιλαμβάνει όλα τα προανακριτικά στοιχεία της υπόθεσης.

Διερευνάται αν βολίδες από το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιούσε, ήταν αυτές που σκότωσαν την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Τι δήλωσε η δικηγόρος του

Η δικηγόρος του 43χρονου, κα Θεονύμφη Μπέρκη, που εκπροσωπεί τον βασικό ύποπτο στην υπόθεση της δολοφονίας της 56χρονης, διευκρίνισε ότι εις βάρος του πελάτη της έχει ασκηθεί δίωξη αποκλειστικά για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και όχι για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.

Η κα Μπέρκη τόνισε πως, «απ’ όσο γνωρίζω, συνελήφθη στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η έρευνα».

Στο σημείο, σύμφωνα με την ίδια, εντοπίστηκαν μια καραμπίνα και ένα αντικείμενο τύπου πυροβόλου όπλου, με την καραμπίνα να βρίσκεται σε χώρο που σχετίζεται με το ποιμνιοστάσιο του 43χρονου. Ο κατηγορούμενος, όπως σημείωσε η συνήγορος, αναγνωρίζει την ύπαρξη των όπλων και αποδέχεται ότι τα γνώριζε.

Απαντώντας τέλος σε ερώτηση για το αν ο 43χρονος παραδέχεται εμπλοκή στη δολοφονία, η κα Μπέρκη ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει τέτοια κατηγορία. Δεν μας έχει αποδοθεί καμία κατηγορία που να σχετίζεται με ανθρωποκτονία ή συμμετοχή σε αυτήν».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, τουλάχιστον τρεις διαφορετικοί τύποι όπλων χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό: 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα. Η βαλλιστική έρευνα αναμένεται να καθορίσει τον ακριβή αριθμό των όπλων και να αποσαφηνίσει ποιοι συμμετείχαν ενεργά στην ανταλλαγή πυρών.

Τη Δευτέρα απολογούνται τα τρία αδέλφια

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων. Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια , έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου .

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος , ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.

Πηγή: Νέα Κρήτη, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Κρήτη TV, Cretalive