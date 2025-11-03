Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Βαριές ευθύνες της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναδεικνύουν τα τραγικά γεγονότα με το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου. Κάτοικοι της περιοχής αποκάλυψαν στη «Ζούγκλα» ότι η Αστυνομία είχε ενημερωθεί, τουλάχιστον 10 μέρες πριν το ξέσπασμα της ένοπλης σύγκρουσης. Δημοσιογραφικές πηγές από το νησί, αναφέρουν ότι η Αστυνομία ενημερώθηκε για επικείμενα σοβαρά γεγονότα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη στο σπίτι. Ακόμα και οι αστυνομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στη Μεσαρά, κάνουν λόγο για άβατο παρανομίας και για συνεχιζόμενη υποστελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων Φαιστού και Μεσαράς, παρά τα συνεχιζόμενα περιστατικά.

Όλοι μιλούν για μία περιοχή όπου, όχι μόνον η παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία αποτελεί «κανονικότητα», αλλά και οι παράνομες δραστηριότητες, μηδέ και της καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών εξαιρουμένων, βρίσκονται στα «φόρτε» τους.

Σοβαρά ερωτήματα

Όμως ακόμα κι αν κάποιες από τις παραπάνω καταγγελίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, η αλληλουχία των γεγονότων που η ίδια η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξιστορήσει μέσω των επίσημων ενημερώσεών της, γεννά σοβαρά ερωτήματα:

Η έκρηξη στο σπίτι, που αποτέλεσε τη θρυαλλίδα που οδήγησε στο μακελειό, συνέβη στις 23:30 το βράδυ της Παρασκευής (31/10). Η αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν να στείλει ένα περιπολικό και κάποιους άνδρες της Σήμανσης, προκειμένου να ελέγξουν το σημείο, σαν να πρόκειται για ένα περιστατικό ρουτίνας.

-Το βασικό ερώτημα είναι γιατί δεν στάλθηκαν άμεσα μονάδες των ΕΚΑΜ, να αποκλείσουν το χωριό και να προχωρούν σε ελέγχους των αυτοκινήτων που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτό; Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει αποτρέψει το φονικό.

–Δεδομένου του ιστορικού των ένοπλων συγκρούσεων, μία από τις οποίες είχε λάβει χώρα μόλις τον περασμένο Αύγουστο, γιατί υπήρξε αυτή η χαλαρή αντίδραση;

-Τα ΕΚΑΜ έχουν τρείς έδρες στην επικράτεια. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή η τελευταία δεν επελέγη τυχαία να βρίσκεται εκεί, αλλά ακριβώς για να μπορούν οι Ειδικές Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να παρεμβαίνουν άμεσα σε ανάλογα περιστατικά. Οι κακές γλώσσες από το Ηράκλειο λένε ότι τα ΕΚΑΜ ήταν απασχολημένα με την κατάληψη του Ευαγγελισμού, την οποία εκκένωσαν και φρουρούσαν, με αφορμή την επίθεση με αυγά στον Μάκη Βορίδη. Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα παραμένει: Ποιος έκρινε ότι δεν πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση των ΕΚΑΜ στα Βορίζια; Και γιατί αυτός ο κάποιος βρίσκεται ακόμα στη θέση του;

Αναφορές για προειδοποιήσεις μέχρι και 10 μέρες πριν

Κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στη «Ζούγκλα» καταγγέλλουν ότι το κλίμα ήταν έκρυθμο εδώ και πολλές μέρες. Μάλιστα, τουλάχιστον 10 μέρες πριν το μακελειό, κάποιοι πήραν την πρωτοβουλία να σπάσουν τη «συμφωνία σιωπής» που επικρατεί στο χωριό, και να ειδοποιήσουν το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής ότι τα πράγματα βαίνουν προς σύγκρουση.

Σύμφωνα με πηγές της Νέας Κρήτης, υπάρχει πληροφορία πως το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής ενημέρωσε εγκαίρως, μέρες πριν, την Αστυνομική Διεύθυνση, από την οποία έλαβε εντολή να μην υπάρξει κάποια παρέμβαση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπήρξε πληροφορία προς την Αστυνομία μέχρι και λίγες ώρες πριν την ανατίναξη του σπιτιού. Και πάλι δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τη μεριά της ΕΛ.ΑΣ.

Οι πληροφορίες για ολιγωρία των Αρχών είναι πολύ σοβαρές, και προξενεί απορία γιατί από τη μεριά της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει ακόμα διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς έχει γίνει.

Αστυνομικοί: «Είχαμε προειδοποιήσει για εγκληματικότητα που θυμίζει “άβατα” και καταστάσεις εκτός ελέγχου»

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου έχει εδώ και καιρό κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, με επιστολές της που έχουν φτάσει στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά και μέχρι τη Βουλή. Μιλούν ξεκάθαρα εδώ και καιρό για αδυναμία αντιμετώπισης της κατάστασης και ακραία υποστελέχωση του Α.Τ. Φαιστού και του ΤΑΕ Μεσαράς. Μάλιστα, μόλις στις 16 και 21 Οκτωβρίου του 2025, λίγες μέρες πριν το μακελειό, έκαναν έκκληση για άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης που θυμίζει «άβατο» παρανομίας.

Με σημερινή καταγγελία της Ε.Α.Υ.Ν. Ηρακλείου, που έχει αποδέκτες τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.), τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης, τον Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, τους βουλευτές Νομού Ηρακλείου και την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, εξιστορεί τα γεγονότα.

Οι επιστολές που είχαν σταλεί:

Ολόκληρη η σημερινή καταγγελία:

«Θέμα: ‘‘Όταν η αδιαφορία γίνεται ρουτίνα’’

Αν πούμε ξανά ότι «εμείς τα λέγαμε», ίσως καταντήσουμε γραφικοί. Με τις από 16 και 21 Οκτωβρίου 2025 επιστολές μας προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, μετά την επίσκεψη του Προεδρείου μας στην περιοχή της Μεσσαράς, είχαμε επισημάνει την έντονη και επικίνδυνη υποστελέχωση του Α.Τ. Φαιστού και του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, υπηρεσιών που σηκώνουν στις πλάτες τους την αστυνόμευση μιας περιοχής με αυξημένη επικινδυνότητα και πολυσύνθετη εγκληματικότητα.

Οι επιστολές αυτές προωθήθηκαν στη Βουλή και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Χρόνια τώρα είχαμε προειδοποιήσει για εγκληματικότητα που θυμίζει “άβατα” και καταστάσεις εκτός ελέγχου, και όμως κανένα αρμόδιο αυτί δεν ίδρωσε.

Φαίνεται πως μόνο όταν θρηνούμε νεκρούς, τότε και μόνον τότε, κάποιοι αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος.

Ακόμη και στις πρόσφατες έκτακτες μεταθέσεις, μόλις πέντε αστυνομικοί προβλέπεται να ενισχύσουν τη Διεύθυνση Ηρακλείου, ενώ οι αποστρατείες θα είναι πολλαπλάσιες. Η αριθμητική είναι αμείλικτη.

Απόσπασμα επιστολής 24-01-2025:

Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.482.487, με 55.000 αστυνομικούς, δηλαδή 1 ανά 190,59 κατοίκους.

Ο πληθυσμός του Ν. Ηρακλείου είναι 305.017 κάτοικοι. Θα έπρεπε να υπηρετούν τουλάχιστον 1.600 αστυνομικοί, ενώ σήμερα υπηρετούν μόλις 761.

Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζεται ο τεράστιος τουρισμός, οι χιλιάδες φοιτητές και το νέο αεροδρόμιο Καστελίου.

Η κατάσταση δεν επιδέχεται άλλες καθυστερήσεις. Ζητάμε μόνιμο προσωπικό, όχι αποσπάσεις «βιτρίνας» με έξοδα Δημοσίου που δεν λύνουν τίποτα.

Μετά από κάθε τραγωδία, ανακοινώνονται αποσπάσεις, και όταν περάσει η ένταση, τα ίδια προβλήματα επιστρέφουν. Οι αποσπασμένοι δεν γνωρίζουν την περιοχή και μέχρι να προσαρμοστούν, έχουν ήδη φύγει. Αυτό δεν είναι ενίσχυση.

Επιβεβαιωθήκαμε με τον χειρότερο τρόπο μετά τα τραγικά γεγονότα στη Μεσσαρά.

Η αδιαφορία και η απουσία ουσιαστικής ενίσχυσης έχει τραγικές συνέπειες για αστυνομικούς και πολίτες.

Είναι προσβλητικό η Πολιτεία να εμφανίζεται «μετά την αιματοχυσία» και να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση. Η αστυνόμευση δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους επικοινωνίας, αλλά πρόληψης και σοβαρού σχεδίου.

Όταν η αποστελεχωμένη Διεύθυνση Ηρακλείου είχε ταυτόχρονα μπλόκα κτηνοτρόφων στον ΒΟΑΚ και την εκκένωση του Ευαγγελισμού, οι συνάδελφοι δούλευαν διπλοβάρδιες, χωρίς ανάπαυση. Αυτή είναι η πραγματικότητα της πρώτης γραμμής.

Καλούμε τους Βουλευτές Ηρακλείου και τους τοπικούς φορείς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η ασφάλεια των πολιτών και η αξιοπρέπεια των αστυνομικών δεν διαπραγματεύεται.

Η κοινωνία του Ηρακλείου το απαιτεί – και το αξίζει».

Πηγές: Νέα Κρήτη, Cretalive, creta24.gr