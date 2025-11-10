Αιματοκυλίστηκαν σε 2 λεπτά, ενώ σχεδόν 17 λεπτά διήρκησε ολόκληρο το χρονικό της αιματοχυσίας των Βοριζίων, το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου, από τη στιγμή που ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης αναχώρησε από το σπίτι του, μέχρι και την ώρα που μεταφέρθηκε ημιθανής στην καρότσα του λευκού 4χ4 του 43χρονου προφυλακισμένου πλέον γαμπρού του, με προορισμό το Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Η κάμερα ασφαλείας της οικίας του 39χρονου θύματος, που βρίσκεται στην είσοδο των Βοριζίων, από την πλευρά του Ζαρού, είναι κομβικής σημασίας σε επίπεδο επισκόπησης του οπτικού υλικού της Προανάκρισης, καθώς έχει καταγράψει τις κινήσεις οχημάτων, του θύματος και της χήρας, οριοθετώντας έτσι χρονικά το πλαίσιο των γεγονότων.

Στις 11.14 το πρωί ο Φανούρης Καργάκης εξήλθε της οικίας του, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, ένα μαύρο 4χ4, και κινήθηκε δυτικά του οικισμού, προς το σημείο της αιματοχυσίας. Στα 2 λεπτά είχαν ήδη πέσει οι πυροβολισμοί. Στις 11.16, η ίδια κάμερα, καταγράφει την κίνηση ενός γκρι τζιπ να κατευθύνεται προς την έξοδο για Ζαρού. Το εν λόγω όχημα είχε δεχθεί πυρά από την ένοπλη συμπλοκή που είχε προηγηθεί, με αποτέλεσμα να σκάσει το λάστιχό του.

Στις 11.20 εξέρχεται της οικίας τους η χήρα του Φανούρη Καργάκη, η οποία μιλάει στο κινητό τηλέφωνο. Η γυναίκα τρέχει προς τον κεντρικό δρόμο με κατεύθυνση προς τον τόπο της συμπλοκής.

Στις 11.23 καταγράφεται ένα λευκό 4χ4 -εντός του οποίου επιβαίνουν οδηγός και συνοδηγός- το οποίο κινείται εντός του χωριού, με κατεύθυνση ανατολικά προς την έξοδο των Βοριζίων. Τρία λεπτά αργότερα, το ίδιο όχημα καταγράφεται να κινείται από κάθετο δρόμο της οικίας του θύματος, στα δυτικά, προς το σημείο της συμπλοκής.

Στις 11.31 οι κάμερες ασφαλείας «πιάνουν» την … τελευταία έξοδο. Το λευκό 4χ4 κινείται εκ νέου στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων, με κατεύθυνση ανατολικά, προς Ζαρού. Διακρίνεται ότι η πόρτα της καρότσας είναι ανοιχτή και πάνω διακρίνεται ένας άνθρωπος να είναι γονυπετής, και με το χέρι του να συγκρατεί δεύτερο άτομο, το οποίο είναι ξαπλωμένο στην καρότσα. Διακρίνεται, κατά την επισκόπηση της Αστυνομίας, το πόδι του, στην άκρη της καρότσας.

Σύμφωνα με την Ασφάλεια Ηρακλείου, στην καρότσα μεταφέρεται ημιθανής ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης. Ο άνθρωπος που είναι δίπλα του και του κρατάει το χέρι είναι ο 48χρονος συγγενής του, ο οποίος προφυλακίστηκε σήμερα. Οδηγεί ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού, ο οποίος επίσης προφυλακίστηκε σήμερα, με συνοδηγό την χήρα του Φανούρη Καργάκη.

Στο μεταξύ, βίντεο που ενδεχομένως μπορούν να αξιοποιηθούν ηχητικά -αν όχι οπτικά λόγω χαμηλής ευκρίνειας- από την στιγμή του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου, είναι πιθανόν να εμφανιστούν σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές.

Σε κάθε περίπτωση μεγάλο ζητούμενο παραμένει η παράδοση των όπλων (υπενθυμίζεται ότι βάση των ευρημάτων της αυτοψίας προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων) και να αποσαφηνιστεί ποιος πυροβόλησε ποιον.

Π.Π.

Πηγή: cretalive.gr