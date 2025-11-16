Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

Δύο μητέρες που σηκώνουν το δικό τους σταυρό από την 1η Νοεμβρίου. Η μία η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, θρηνεί την απώλεια του γιου της, η δεύτερη προσπαθεί να διαχειριστεί την προφυλάκιση των παιδιών της αλλά και το χαμό της Ευαγγελίας.

Η «Ζούγκλα» φέρνει στο φως για πρώτη φορά τα όσα ισχυρίστηκαν οι δύο γυναίκες για το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια.

«Για όσα έγιναν ευθύνονται οι Φραγκιαδάκηδες»

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, έδωσε κατάθεση, λίγες ώρες μετά την τραγωδία. Προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της μετά τη δολοφονία του γιου της.

Στις αρχές ήταν σαφής :

«Μου σκοτώσανε το κοπέλι μου. Το μόνο που ξέρω είναι ότι για όλα όσα έγιναν σήμερα ευθύνονται αυτοί οι Φραγκιαδάκηδες. Χθες το βράδυ πήγαν και μπαλόταραν το σπίτι του γαμπρού μου και του αδερφού του και σήμερα ενώ η αστυνομία ήταν στο χωριό για αυτό που έγινε το βράδυ, πήγαν ψηλά εκεί που είναι η εκκλησία και άρχισαν πάλι να πυροβολούν τα σπίτια του γαμπρού μου και του αδερφού του και όποιο άλλο σπίτι της οικογένειάς μου ήταν κοντά. Μετά έφυγαν από την εκκλησία και κατέβηκαν στο δρόμο όπου παντίξανε το γιο μου που περνούσε με το αυτοκίνητό του και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ. Εγώ κατέβηκα στο δρόμο και τους είδα που κρατούσανε όλοι τους όπλα και πυροβολούσανε το γιο μου.»

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη μίλησε για το παρελθόν :

«Εμείς δεν τους ενοχλήσαμε ποτέ. Αυτοί μας ενοχλούσαν. Πέρυσι το καλοκαίρι ο Φ.Κ είχε μαχαιρώσει τον εγγονό μου και μπαλοτάρανε πάλι το αμάξι τους. Κανείς από την οικογένειά μου δεν τους ενοχλούσε. Τότε υποσχέθηκαν ότι δεν θα μας ξαναενοχλήσουν αλλά δεν το τήρησαν.»

«Μας προκαλούσαν με βρισιές και κατάρες»

Η μητέρα των κατηγορούμενων Φραγκιδάκηδων μίλησε και αυτή για τα όσα έγιναν

«Το πρωί του Σαββάτου πήγαμε στο σπίτι του γιου μου που είχαν ανατινάξει. Είναι του γιου μου .Μόλις έφυγαν οι πραγματογνώμονες ,βγήκαν οι Καργάκηδες από τα μπαλκόνια τους και μας προκαλούσαν βρίζοντας και λέγοντας κατάρες. Δύο αστυνομικοί που ήταν εκεί τους είπαν να μπουν μέσα. Μετά ήρθε ο γιος μου και τους είπε: Δεν φθάνει που μου ανατατινάξατε το σπίτι μας κοροϊδεύετε κιόλας.» Ο αδερφός του συζύγου μου μας είπε να φύγουμε. Εγώ έφυγα πέντε λεπτά πιο μπροστά και πήγα στο σπίτι μου και ακούω πυροβολισμούς .Άνοιξα την πόρτα κοιτάζω προς το σπίτι του γιου μου και βλέπω τον Κ.Μ με ένα μακρύ όπλο ,μάλλον καλάσνικοφ από τις ριπές που έπαιζε, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Βρισκόταν στη θέση Πρίνος που είναι ψηλά εκεί στο στηθαίο και πυροβολούσε προς το δρόμο εκεί που έφταναν τα τρία παιδιά μου. Τα παιδιά μου ερχόταν προς το σπίτι μου και αυτός πυροβολούσε κατά πάνω τους. Τους έπαιζε στην ψυχή. Ήταν μαζί με έναν άλλο τον οποίο στην αρχή δεν τον ξεκαθάρισα αλλά μετά διαπίστωσα ότι είναι ο Κ.Γ .Αυτοί οι δύο πυροβόλησαν την κουνιάδα μου. Μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς από πάνω βλέπω τον έναν γιο μου και έλεγε «μάνα τα πόδια μου «Είδα την κουνιάδα μου που έπεφτε χτυπημένη.»

Η μάνα Φραγκιαδάκηδων μίλησε και αυτή για το τεταμένο παρελθόν των δύο οικογενειών

«Με τους Καργάκηδες όπου έχουμε χωράφι ή υπόστεγο το θέλουν δικό τους. Στο υπόστεγό μας ήθελαν να χτίσουν μία εκκλησία μόνο και μόνο για να είναι ανάμεσα στα πόδια μας .Μόλις αγόρασε ο γιος μου το σπίτι άρχισαν τα σπουδαία. Προσπάθησαν να γίνουν σασμοί αλλά αυτοί ήθελαν το σπίτι που ανατίναξαν. Την εντολή για την έκρηξη πιστεύω ότι την έδωσαν οι Καργάκηδες.»

Η φωτογραφία ντοκουμέντο

Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους τη φωτογραφία που αποκαλύπτει σήμερα η Ζούγκλα με την παρουσία δύο αντρών.

Ο ένας από αυτούς κρατά όπλο και ο άλλος του μιλά σηκώνοντας το χέρι του. Οι δύο άντρες είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους.