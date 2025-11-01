Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Νύχτα φόβου και αγωνίας η σημερινή στη Βορίζια Ηρακλείου, όπου μετά το μακελειό που στοίχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, το χωριό μοιάζει να περιμένει τα χειρότερα. Οι κάτοικοι είναι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους και οι μόνοι που κυκλοφορούν είναι οι πάνοπλοι άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων της ΕΛΑΣ και λίγοι συγγενείς που επισκέπτονται τα σπίτια των νεκρών.

Οι μόνοι ήχοι που ακούγονται στην ορεινή κοινότητα είναι οι ασύρματοι των αστυνομικών και οι κραυγές οδύνης των ανθρώπων που μοιρολογούν τους νεκρούς τους. Η σκιά μιας παλιάς βεντέτας, σκέπασε με τον χειρότερο τρόπο, έναν πανέμορφο τόπο. Κι όλοι φοβούνται τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα.

Το ανθρωποκυνηγητό των δραστών και η «συμφωνία σιωπής»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα, καθώς οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ατόμων που συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, αυτόπτες μάρτυρες έχουν κάνει λόγο για τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα που φέρονται να πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, την ώρα που οι σφαίρες «έπεφταν βροχή» στο ορεινό χωριό.

Ωστόσο, οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν φτάσει στο νησί από την Αθήνα, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη λεγόμενη «συμφωνία σιωπής», καθώς βασικοί μάρτυρες αποφεύγουν να κατονομάσουν τους εμπλεκόμενους.

Παράλληλα, οι αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια της περιοχής για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής δεν απέδωσαν καρπούς. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως τα όπλα φαίνεται να έχουν «εξαφανιστεί» πριν την επέμβαση των Αρχών.

Το χωριό παραμένει σε αστυνομικό κλοιό, με ισχυρές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά της περιοχής. Στην Κρήτη αναμένεται ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Δημήτρης Μάλλιος, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και ειδική ομάδα δέκα στελεχών της υπηρεσίας.

Την Κυριακή, στο χωριό πρόκειται να εγκατασταθούν μόνιμα ομάδες της ΕΚΑΜ από την Αττική, με στόχο τη διασφάλιση της τάξης και την αποτροπή τυχόν νέων επεισοδίων.

Οι συνεχείς προστριβές και η ανατίναξη του σπιτιού

Το σημερινό αιματοκύλισμα στα Βορίζια δεν ήταν ξαφνικό φαινόμενο, αλλά η κορύφωση δεκαετιών έντασης μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη, οι οποίες για χρόνια βρίσκονταν σε αντιπαράθεση, με συνεχείς προστριβές, αντεγκλήσεις και ένοπλα περιστατικά.

Σχεδόν έναν χρόνο πριν, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, οι δύο πλευρές είχαν εμπλακεί σε ένοπλο επεισόδιο, το οποίο μάλιστα είχε οδηγήσει και σε τροχαίο ατύχημα. Παρά την παρέμβαση της Αστυνομίας, που πήγε «πόρτα-πόρτα» για καταθέσεις, τα στόματα έμειναν κλειστά, σύμφωνα με τον συχνό «νόμο της σιωπής» που επικρατεί σε παρόμοιες διαμάχες στην Κρήτη.

Η ένταση αναζωπυρώθηκε όταν μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που ζει σε διαφορετική πλευρά των Βοριζίων από τους Καργάκηδες, αγόρασε οικόπεδο κοντά σε περιοχή που θεωρούσαν δική τους οι Καργάκηδες και ξεκίνησε οικοδομικές εργασίες. Η Αστυνομία εκτιμά ότι η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονη δυσφορία στην άλλη πλευρά, είτε λόγω της γειτνίασης, είτε λόγω πιθανής διεκδίκησης του ίδιου ακινήτου.

Η τοποθέτηση χθες βράδυ εκρηκτικού μηχανισμού στην οικοδομή, για την οποία ο δράστης παραμένει άγνωστος, φαίνεται να αποτέλεσε τη θρυαλλίδα της νέας κλιμάκωσης. Ακολούθησαν αλληλοκατηγορίες μεταξύ των οικογενειών, με τη Φραγκιαδάκη να αφήνει σαφείς υπόνοιες ότι οι Καργάκηδες βρίσκονται πίσω από την ενέργεια και να καταγγέλλεται στη συνέχεια «γαζώματα» σε σπίτι της άλλης πλευράς.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σπίτι:

Το πρωί του Σαββάτου, μετά την αυτοψία της Αστυνομίας στον χώρο της έκρηξης, η ένταση ξέφυγε. Αστυνομικοί που είχαν βρεθεί στο σημείο προκειμένου να κάνουν αυτοψία στο σπίτι που ανατινάχθηκε, κατευθύνονταν σε άλλο μέρος του χωριού προκειμένου να τους δείξουν τρύπες από σφαίρες σε αυτοκίνητα της μίας οικογένειας. Τότε ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί του μακελειού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη των δύο οικογενειών βρέθηκαν τυχαία αντιμέτωπα στους δρόμους, με τα οχήματά τους. Το τετ-α-τετ αυτό φαίνεται να πυροδότησε την ανταλλαγή πυροβολισμών, που έγινε ανεξέλεγκτα, χωρίς διάκριση σε περαστικούς ή καταστήματα. Μάλιστα μια 26χρονη τραυματίστηκε, ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού της, καταδεικνύοντας το μέγεθος της αναρχίας και της επικινδυνότητας των πυροβολισμών.

Δύο νεκροί και δεκαπέντε τραυματίες

Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ήταν ο τραγικός απολογισμός του μακελειού με εκατοντάδες πυροβολισμούς και σχεδόν 2000 σφαίρες. Κανονική μάχη.

Από τα πυρά σκοτώθηκαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας 5 παιδιών, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πρόλαβε να απαντήσει στα πυρά που δέχθηκε πριν πέσει νεκρός, και μια 56χρονη γυναίκα, η οποία μένει στα Χανιά και ήρθε στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της το πρωί, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατος της γυναίκας ενδέχεται να οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή, κάτι που θα διαπιστωθεί από τους Ιατροδικαστές.

Από το πολεμικό σκηνικό, εκτός από τους δύο ανθρώπους που έπεσαν νεκροί, 15 άτομα μεταφέρθηκαν φέροντας ελαφρά τραύματα στα Κέντρα Υγείας της περιοχής. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή και επιχείρησαν να βάλουν τέλος στο αιματοκύλισμα.

Η προσπάθεια να γίνει «σασμός»

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη, που έχουν εδώ και χρόνια προστριβές και διαμάχες για οικονομικά και άλλα ζητήματα, πήραν τα όπλα, καλάσνικοφ, καραμπίνες, πιστόλια και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης, γαζώνοντας ανθρώπους, σπίτια και αυτοκίνητα.

Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι οι οικογένειες είχαν παλιές διαφορές για τα βοσκοτόπια, που είχαν οδηγήσει και στο παρελθόν σε επεισόδια. Πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε σημειωθεί ανταλλαγή πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού, χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ το περιστατικό δεν καταγγέλθηκε ποτέ στις Αρχές.

Τότε, επιχειρήθηκε να κλείσει η πληγή μέσω ενός “σασμού”. Η μία οικογένεια από το χωριό είχε προτείνει σε μέλος της αντίπαλης οικογένειας, στο σπίτι της οποίας τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, να αναλάβει το ρόλο του νονού σε βάφτιση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Σάββατο, στο χωριό Κισσούς, λίγο έξω από τα Βορίζια. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η ένταση.

Ωστόσο, ο «σασμός» δεν φαίνεται να απέδωσε, καθώς σήμερα ξέσπασε η φονική επίθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αποδέκτης της πρότασης φέρεται να απάντησε: «Πάρε το χάρισμα, δεν ξέρω αν θα είμαι ζωντανός».

Σπαρακτικές στιγμές στο Βενιζέλειο – Οργή συγγενών κατά της Αστυνομίας

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίστηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε η σορός ενός εκ των νεκρών, της αιματηρής επίθεσης στα Βορίζια.

Συγγενείς θρηνούσαν και ούρλιαζαν, η μητέρα του θύματος λιποθύμησε, ενώ υπήρξε λεκτική επίθεση και σε αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο.

Διμοιρίες ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. είναι έξω από τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου για λόγους ασφαλείας. Βλέποντάς τους, γυναίκα από την οικογένεια του νεκρού φέρεται να τούς φώναξε: «Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες τώρα σας καλούσαμε, δεν ήρθατε».

Ανάλογο κλίμα επικράτησε στους διαδρόμους του νοσηλευτικού ιδρύματος, με πολλά ξεσπάσματα οργής κατά αστυνομικών: «Βρ@μπ@τσοι, να παρακαλάτε να μην έχει πεθάνει», κραύγασε ένα άτομο από το στενό περιβάλλον τραυματία, στη θέα των αστυνομικών.

Βορίζια: «Αφήστε με να πάω στον άντρα μου!»

Σκηνές μεγάλης οδύνης εκτυλίχθηκαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου στα Βορίζια, λίγες ώρες μετά το αιματηρό επεισόδιο που συγκλόνισε το χωριό.

Η σύζυγος ενός από τους νεκρούς, κατά την επιστροφή της από το Ηράκλειο, βρέθηκε μπροστά στο μπλόκο της ΕΚΑΜ στην είσοδο του χωριού. Καθώς αντιλαμβανόταν την τραγική πραγματικότητα, ξέσπασε σε κλάματα και φώναζε απεγνωσμένα, ζητώντας να φτάσει στο σπίτι της για να αντικρίσει τον άντρα της.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τη συγκρατήσουν, ενώ οι κραυγές της — «Αφήστε με να πάω στον άντρα μου!» — καταγράφονται καθαρά σε βίντεο. Λίγη ώρα αργότερα, άνδρες της ΕΚΑΜ την συνόδευσαν στο σπίτι της, όπου λύγισε στα χέρια συγγενών της, καταρρέοντας από τον πόνο.

Η γυναίκα σωριάστηκε στο πάτωμα, φωνάζοντας το όνομα του συζύγου της, ο οποίος είχε πυροβοληθεί μέσα στο αυτοκίνητό του, λίγα μέτρα μακριά. Η σιωπή επέστρεψε προσωρινά στο χωριό, ενώ οι συγγενείς προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν, με τις κραυγές της να αντηχούν στα στενά των Βοριζίων — μια εικόνα που αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία μιας οικογενειακής βεντέτας που δεν λέει να τελειώσει.

Λίγο μετά, η αδερφή του Φανούρη Καργάκη, ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, έξω από το σπίτι του. Μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του αδερφού της από τις σφαίρες της αιματηρής και άγριας συμπλοκής, φώναζε έμπλεη απόγνωσης: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε τα μπ@@@@@α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι αδερφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ! Πονώ!».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν περιμετρικά της κατοικίας, για να αποτρέψουν οποιαδήποτε νέα ένταση ή ενέργεια αντεκδίκησης. Το σπίτι φυλάσσεται από επίλεκτα στελέχη της ΕΚΑΜ, έτοιμα να επέμβουν σε περίπτωση που η κατάσταση απειλήσει να ξεφύγει ξανά.

Πηγές: neakriti.gr, patris.gr, cretalive.gr, creta24.gr