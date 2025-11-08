Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια της Κρήτης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων. Οι Αρχές εστιάζουν στη διερεύνηση της συμπλοκής, αλλά και στην κατασκευή και τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Κλιμάκιο των ΕΚΑΜ «χτενίζει» εξονυχιστικά την περιοχή προκειμένου να εντοπίσει τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Ήδη έχουν βρεθεί τέσσερα, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κατέθεσε στην τακτική Ανακρίτρια και στον Εισαγγελέα, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Η μεταγωγή του αποφασίστηκε έπειτα από έρευνα της ΕΚΑΜ στο κελί του, όπου εντοπίστηκαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, δύο κινητά τηλέφωνα και φορτιστές.

Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι μετά την εξέτασή τους. Παράλληλα, ενισχύθηκαν σημαντικά οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, με μπλόκα στις εισόδους και εξόδους των Βοριζίων, όπου κάθε όχημα και επιβάτης ελέγχονται. Αστυνομικοί σταθμεύουν επίσης στα σπίτια των δύο οικογενειών, με στόχο να αποτραπεί νέα συμπλοκή.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι οι μαρτυρικές καταθέσεις και τα κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασχεθεί συμβάλλουν καθοριστικά στο ξεκαθάρισμα της υπόθεσης. Παράλληλα, τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια συνεχίζουν τις βαλλιστικές εξετάσεις στα όπλα που έχουν εντοπιστεί.

Μέχρι στιγμής, κανένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν έχει παραδεχθεί κατοχή ή χρήση όπλων, ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται με στόχο τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση.

Πηγή: Nea Kriti.gr