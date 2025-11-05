Λιγότερα από πέντε μέτρα απόστασης χωρίζουν τα σπίτια στα Βορίζια, όπου μένουν οι δύο χαροκαμένες μάνες, που θρηνούν την απώλεια των παιδιών τους από το αιματοκύλισμα του περασμένου Σαββάτου. Η στάση τους, σύμφωνα με τον «άγραφο νόμο» στα χωριά της Κρήτης ορίζει την συνέχεια ή τον τερματισμό του κύκλου της βίας.

Παρά το γεγονός ότι συνήθως στο στόχαστρο των όπλων μπαίνουν οι άντρες από κάθε οικογένεια, οι γυναίκες -όπως είπε χθες μία από τις πρωταγωνίστριες των τραγικών γεγονότων- είναι εκείνες που «στένουνε» (κουμαντάρουν, δηλαδή) το μέλλον της υπόθεσης. Και στην προκειμένη περίπτωση τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις έχουν οι δύο χαροκαμένες μάνες, που μάλιστα μένουν και σε γειτονικά σπίτια στο χωριό.

Στα Βορίζια οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν, όπως παραμένει και ο φόβος για νέα επεισόδια. Περισσότεροι από 400 πάνοπλους αστυνομικούς έχει το χωριό, ενώ οι κάτοικοι που ήταν συνήθως 500, έχουν μειωθεί δραστικά, καθώς οι περισσότερες οικογένειες φεύγουν με την αγωνία μην συνεχιστούν τα βίαια γεγονότα.

Αμφίβολη παραμένει στο μεταξύ η επιστροφή στο χωριό της μητέρας της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που κηδεύτηκε χθες ενώ η μητέρα του 39χρονου, που έπεσε νεκρός από πυρά της αντίπαλης οικογένειας, φαίνεται να απορρίπτει τις προσπάθειες για «σασμό».

Οκτώ φορές παραβιάστηκε η συμφωνία για … κατάπαυση του πυρός

«Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες» δήλωσαν στο ΕΡΤnews οι συγγενείς του 39χρονου θύματος, του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι γυρνούν την πλάτη στις προσπάθειες της άλλης πλευράς να βρεθεί λύση και να επικρατήσει η λογική. «Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες από τις τεράστιες διαφορές που χωρίζουν τις δύο οικογένειες. Αυτό είναι δύσκολο για τη συνύπαρξη των δύο οικογενειών και από εδώ και πέρα αυτό είναι πρόβλημα, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα» είπαν.

Μετά τη κηδεία του γιου της η μητέρα του είχε δηλώσει σχετικά: «Οκτώ φορές έχει γίνει «σασμός» μεταξύ μας και όλες τις φορές παραβιάστηκε». Χθες μετά την παράδοση στις Αρχές των 3 Φραγκιαδάκηδων που εμπλέκονται στο μακελειό, η σύζυγος του ενός και ιδιοκτήτρια του σπιτιού, που στάθηκε αφορμή για την διαμάχη, έκανε έκκληση για σασμό.

Η νέα έκκληση για «σασμό»

Η 29χρονη γυναίκα, έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, λίγο μετά την παράδοση του συζύγου της στις Αρχές ζήτησε από τις γυναίκες της άλλης οικογένειας να σκεφτούν τα παιδιά τους.

«Εγώ θέλω το σασμό, γιατί και αυτοί έχουν παιδιά, και εμείς παιδιά, οι γυναίκες ξέρουμε πώς να «στέσουμε» (να κουμαντάρουμε) τους άνδρες μας. Παρακαλώ και αυτές τις γυναίκες να μην ξεσηκώνουν τους άντρες τους αλλά να σταματήσει αυτό το πράγμα. Χύθηκε αίμα και από τις δύο πλευρές και αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά η σύζυγος του 29χρονου, μητέρα ενός 5χρονου παιδιού και ενός βρέφους μόλις 10 ημερών.

Ωστόσο, η άλλη πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να συναινέσει. Όπως γράφει η εφημερίδα Πατρίς «άκουσαν τις δηλώσεις της και είπαν ότι δεν επιθυμούν “σασμό”. Κάτι πολύ σοβαρό».

Σύμφωνα με δηλώσεις κατοίκων του χωριού «δεν μπορεί να γίνει τώρα σασμός και δεν μπορεί να επιστρέψει τώρα η οικογένεια των πέντε συλληφθέντων». Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές, τα πράγματα είναι ακόμα πολύ νωπά στο χωριό ενώ η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο οικογενειών είναι τεράστια.

Σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης έχει η απόλυτη εξιχνίαση του ποιός σκότωσε την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Το γεγονός ότι οι σφαίρες ήρθαν από ψηλά -και κατά κάποιους από μπαλκόνι- μπορεί να περιπλέξει την υπόθεση των Βοριζίων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 57χρονη φέρει διαμπερές τραύμα με μεγάλη διαδρομή στο σώμα της, υποδηλώνοντας ότι μάλλον χτυπήθηκε από καλάσνικοφ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 39χρονος Καργάκης, στα χέρια του οποίου βρέθηκε πυρίτιδα, και τα τέσσερα αδέλφια που κρατούνται για το επεισόδιο, φέρονται να είχαν στην κατοχή τους 9άρια όπλα, τα οποία σημειώνεται πως δεν έχουν ακόμη βρεθεί από τις Αρχές

Επιμέλεια: Λίλα Παπασταύρου