Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε έναν 60χρονο στα Βορίζια στην Κρήτη, έπειτα από έρευνα στην οικία του, όπου οι άνδρες του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς εντόπισαν ένα ολόκληρο «οπλοστάσιο».

Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας. Αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας οργάνωσαν και πραγματοποίησαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 60χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalasnikof,

ένα περίστροφο,

ένα κυνηγετικό όπλο,

δύο γεμιστήρες,

869 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

μία θήκη περιστρόφου,

τέσσερις αορτήρες.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: Nea Kriti