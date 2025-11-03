Όλα όσα συνέβησαν στα Βορίζια, από την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη μέχρι και το μακελειό, κατά τη διάρκεια του οποίου έχασαν την ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης και η 56χρονη Ευαγγελία, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερα ακόμα άτομα, περιλαμβάνει η δικογραφία που έχουν σχηματίσει οι Αρχές, αποσπάσματα της οποίας δημοσίευσε η εφημερίδα «Πατρίς».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το επόμενο πρωί μετά την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου, μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, σημειώθηκαν «ως αντίποινα» πυροβολισμοί προς το σπίτι και τα αυτοκίνητα των Καργάκηδων -καθώς θεωρήθηκε πως εκείνοι είχαν τοποθετήσει την βόμβα- από τους οποίους προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Πιο συγκεκριμένα η δικογραφία αναφέρει:

«Οι κατηγορούμενοι … πήγαν έξω από το σπίτι του Καργάκη … εκδηλώνοντας ένοπλη επίθεση ως αντίποινα για την προρρηθείσα έκρηξη. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι … με πιστόλια που έφεραν, έβαλαν εναντίον ανωτέρω οικιών και οχημάτων που βρίσκονταν σταθμευμένα έξωθεν των οικιών».

Η εμπλοκή του 39χρονου Φανούρη

Παράλληλα, η δικογραφία κάνει λόγο πως μόλις ο 39χρονος Φανούρης έμαθε για τους πυροβολισμούς, πήρε το αυτοκίνητο και πήγε στο χωριό.

Στην κάτω πλευρά του χωριού είχαν συγκεντρωθεί μέλη της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων. Στη θέα του αυτοκινήτου υπήρξε εκατέρωθεν ανταλλαγή πυροβολισμών στην οποία πρωταγωνίστησαν ο 39χρονος, τέσσερα αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ένας ακόμα συγγενής τους.

Αναλυτικότερα η δικογραφία αναφέρει:

«Σύμφωνα με καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και παθόντων – κατηγορουμένων, προκύπτει ότι στο γενικότερο πλαίσιο αναβρασμού, κατόπιν έκρηξης στην οικία Φραγκιαδάκη …, τους μετέπειτα πυροβολισμούς στις οικίες …, και τις εκατέρωθεν λεκτικές επιθέσεις μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο κεντρικό δρόμο των Βοριζίων και συγκεκριμένα στο σημείο που υφίσταται κλίμακα (σκάλα) που οδηγεί στην κάτω πλευρά του χωριού. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο θανών Καργάκης Φανούρης, ενημερωθείς για τους πυροβολισμούς στις οικίες των οικογενειών Καργάκη, πήρε το αυτοκίνητο … και κινήθηκε προς την είσοδο του χωριού. Κατά τη διέλευση του οχήματος του θανόντα Καργάκη από το σημείο συγκέντρωσης των ατόμων της οικογένειας Φραγκιαδάκη, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στα παρευρισκόμενα άτομα και τον θανόντα, Καργάκη Φανούρη. Σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων οι κατηγορούμενοι …….. και ο … έφεραν πυροβόλα όπλα χωρίς να έχει προσδιοριστεί ποιο όπλο έφερε ο καθένας και ο θανών Καργάκης, ο οποίος έφερε πυροβόλο όπλο – πιστόλι, προέβησαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ταυτόχρονα τοποθετείται και η ρίψη πυροβολισμών από υψηλότερο σημείο, πλησίον σπιτιών των Καργάκηδων».

Οι νεκροί και οι τραυματίες

Από αυτόν τον καταιγισμό πυρών τραυματίστηκαν θανάσιμα ο 39χρονος Φανούρης ο οποίος «παρέμεινε τραυματισμένος στο εσωτερικό του οχήματος», αλλά και η 56χρονη Ευαγγελία.

Όπως αναφέρει η δικογραφία:

«Αποτέλεσμα της ένοπλης συμπλοκής ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του Καργάκη Φανούριου, ο οποίος παρέμεινε τραυματισμένος στο εσωτερικό του οχήματος. Στο σημείο βρέθηκε νεκρή και η Φραγκιαδάκη Ευαγγελία».

Επίσης, τραυματίστηκαν ο 25χρονος κατηγορούμενος, ο 30χρονος κατηγορούμενος, η 53χρονη και η 26χρονη που νοσηλεύονται σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο.

«Γαζώθηκε» όχημα περαστικών

Όπως αναφέρεται στην δικογραφία, ένα όχημα στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, βρέθηκε κατά λάθος στο σημείο των πυροβολισμών, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό τους να «δεχθεί πλήθος βολίδων». Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς.

