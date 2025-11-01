Επιμέλεια: Γ.Κ.

Οι χρόνιες διαφορές δύο οικογενειών για τα όρια των βοσκοτόπων και η ανέγερση ενός σπιτιού σε τοποθεσία που θεωρήθηκε «σε λάθος σημείο» από τη μία πλευρά, στάθηκαν η αφορμή για να ξεσπάσει νέο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Το πρόσφατο περιστατικό φαίνεται να πυροδοτήθηκε όταν ένας 26χρονος, μέλος της οικογένειας Α, αγόρασε οικόπεδο και ξεκίνησε να χτίζει την κατοικία του σε περιοχή που η οικογένεια Β διεκδικούσε ως δική της, παρά τους τίτλους ιδιοκτησίας. Οι διαφωνίες και οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν δεν απέφεραν αποτέλεσμα, ενώ οι εργασίες συνέχισαν κανονικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ξημερώματα του Σαββάτου, άγνωστοι –φερόμενοι ως μέλη της οικογένειας Β– τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του υπό ανέγερση σπιτιού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κτίσμα.

Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί του Σαββάτου, ξέσπασε νέο κύμα βίας. Η ανταλλαγή πυροβολισμών με αυτόματα όπλα –πιθανότατα καλάσνικοφ– οδήγησε στον θάνατο δύο ατόμων. Ο απολογισμός της συμπλοκής είναι βαρύς, με 14 τραυματίες συνολικά, εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα, έξι από τους τραυματίες δεν φαίνεται να έχουν καμία σχέση με τις δύο οικογένειες.

Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι οι οικογένειες είχαν παλιές διαφορές για τα βοσκοτόπια, που είχαν οδηγήσει και στο παρελθόν σε επεισόδια. Πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε σημειωθεί ανταλλαγή πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού, χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ το περιστατικό δεν καταγγέλθηκε ποτέ στις Αρχές.

Τότε, επιχειρήθηκε να κλείσει η πληγή μέσω ενός “σασμού” – μιας παραδοσιακής συμφιλίωσης που επισφραγίστηκε με συντεκνιά, δηλαδή τη βάφτιση παιδιού της μίας οικογένειας με νονό άτομο από την άλλη. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, η συμφωνία αυτή δεν τηρήθηκε, οδηγώντας στο σημερινό αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το νέο αυτό επεισόδιο δεν έχει καμία σχέση με τη διαβόητη βεντέτα του 1955, που είχε συγκλονίσει τα Βορίζια, αφήνοντας τότε πίσω της οκτώ νεκρούς – αν και ένας από τους σημερινούς νεκρούς φέρεται να είναι απόγονος ενός εκ των θυμάτων εκείνης της τραγωδίας.

Πηγή: Ertnews