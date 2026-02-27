Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έχασε τη ζωή της όταν βρέθηκε ανάμεσα σε πυροβολισμούς στα Βορίζια. Η επιστημονική αποτύπωση της τροχιάς της σφαίρας και των τραυμάτων στο σώμα της αποκαλύπτει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο δέχτηκε τη μοιραία βολή.

Η σφαίρα τη βρήκε από πίσω – Η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει πώς σκοτώθηκε. Διαμπερές τραύμα από την πλάτη δείχνει το συγκλονιστικό σχεδιάγραμμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η γυναίκα δέχτηκε μία διαμπερή βολή, με την «πύλη» εισόδου να εντοπίζεται στην αριστερή πλευρά της πλάτης, στο ύψος της ωμοπλάτης. Η σφαίρα διείσδυσε στο σώμα και εξήλθε από τη δεξιά πλευρά της ράχης, δημιουργώντας «πύλη» εξόδου σε ελαφρώς υψηλότερο σημείο από εκείνο της εισόδου.

Η απόσταση μεταξύ των δύο τραυμάτων μετρήθηκε στα 24,5 εκατοστά, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι το βλήμα διέσχισε ολόκληρη τη θωρακική περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες και θανατηφόρες εσωτερικές βλάβες.

Η κατεύθυνση της σφαίρας και η θέση του θύματος

Η τροχιά της σφαίρας, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις, ήταν από αριστερά προς τα δεξιά και από πίσω προς τα εμπρός, ενώ παρουσίαζε και ελαφρώς ανοδική πορεία, με γωνία περίπου 4 μοιρών.

Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο, καθώς καταδεικνύει ότι η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη χτυπήθηκε ενώ είχε την πλάτη στραμμένη προς την κατεύθυνση των πυροβολισμών. Η σφαίρα κινήθηκε μέσα από τον κορμό της με ανοδική φορά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η βολή προήλθε από σημείο χαμηλότερο ή σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το σώμα της.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι το τραύμα εντοπίζεται σε ύψος περίπου 127 έως 131 εκατοστών από τα πέλματα, δηλαδή στο επίπεδο του άνω κορμού και της θωρακικής κοιλότητας, όπου βρίσκονται ζωτικά όργανα.

Ακριβής επιστημονική αποτύπωση της θανατηφόρας τροχιάς

Η ιατροδικαστική αναπαράσταση βασίζεται σε ακριβείς μετρήσεις που έχουν ληφθεί από το κέντρο των τραυμάτων, επιτρέποντας τον σαφή προσδιορισμό της πορείας του βλήματος μέσα στο σώμα.

Η διαμπερής φύση του τραύματος αποδεικνύει ότι η σφαίρα διέσχισε πλήρως το σώμα, προκαλώντας μη αναστρέψιμες βλάβες σε κρίσιμες ανατομικές δομές.

Βρέθηκε αιφνιδιαστικά στη γραμμή πυρός

Τα στοιχεία της έκθεσης ενισχύουν το συμπέρασμα ότι η άτυχη γυναίκα δεν βρισκόταν αντιμέτωπη με την κατεύθυνση της βολής, αλλά επλήγη από πίσω, γεγονός που καταδεικνύει ότι βρέθηκε αιφνιδιαστικά εντός της γραμμής πυρός.

Η τροχιά της σφαίρας, η θέση των τραυμάτων και η κατεύθυνση της βολής συνθέτουν το επιστημονικό παζλ των τελευταίων στιγμών της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, φωτίζοντας με τραγικό τρόπο τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η ιατροδικαστική έκθεση αποτελεί πλέον κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς αποτυπώνει με σαφήνεια τη θανατηφόρα διαδρομή της σφαίρας και επιβεβαιώνει ότι η γυναίκα βρέθηκε στο επίκεντρο των πυροβολισμών που σημειώθηκαν στα Βορίζια.

Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

Από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκύπτει με σαφήνεια ότι η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη δέχτηκε μία διαμπερή πυροβολική βολή από πίσω, με την «πύλη» εισόδου να εντοπίζεται στην αριστερή οπίσθια επιφάνεια του θώρακα και την «πύλη» εξόδου στη δεξιά, σε ελαφρώς υψηλότερο σημείο.

Η τροχιά της σφαίρας ήταν από αριστερά προς τα δεξιά, από πίσω προς τα εμπρός και με μικρή ανοδική κλίση περίπου 4 μοιρών, γεγονός που αποδεικνύει ότι το θύμα δεν ήταν στραμμένο προς την κατεύθυνση της βολής, αλλά είχε την πλάτη του προς αυτή.

Η διαμπερής πορεία του βλήματος μέσω της θωρακικής κοιλότητας είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών και μη αναστρέψιμων κακώσεων σε ζωτικά όργανα, οι οποίες ήταν ασύμβατες με τη ζωή και οδήγησαν στον θάνατό της.

Τα ιατροδικαστικά δεδομένα τεκμηριώνουν ότι η θανατηφόρα βολή προήλθε από οπίσθια θέση σε σχέση με το σώμα της και ακολούθησε σαφώς καθορισμένη εγκάρσια και ελαφρώς ανοδική τροχιά, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η άτυχη γυναίκα επλήγη ενώ βρισκόταν εντός της γραμμής πυρός.