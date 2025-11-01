Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Η κατάσταση στα νοσοκομεία του Ηρακλείου δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου, μετά τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, ωστόσο οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται πλέον μόνο η 26χρονη τραυματίας με τραύμα στο πόδι, η οποία δεν κινδυνεύει. Η μητέρα και η σύζυγος του 39χρονου θύματος έχουν αποχωρήσει, ενώ κατά τη μεταφορά του νεκρού στο νοσοκομείο είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 100 μέλη της οικογένειας, δημιουργώντας ένταση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), που δεν εφημέρευε αλλά τέθηκε σε κατάσταση ετοιμότητας, νοσηλεύονται συνολικά έξι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και μια 53χρονη γυναίκα με κάκωση. Όλοι βρίσκονται εκτός κινδύνου. Στο ΠΑΓΝΗ παραμένει επίσης η σορός της 57χρονης γυναίκας, του δεύτερου θύματος της φονικής συμπλοκής.

