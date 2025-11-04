Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι τρεις καταζητούμενοι για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια Ηρακλείου αποφάσισαν τελικά να παραδοθούν στις αρχές, έπειτα από ένα μπαράζ ερευνών και πιέσεων που ασκήθηκαν στο περιβάλλον τους.

Ο 19χρονος «αδύναμος κρίκος»

Η υπόθεση φέρεται να άρχισε να ξετυλίγεται από τον 19χρονο της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ο οποίος υπηρετούσε τη θητεία του. Λίγες ώρες μετά τη φονική συμπλοκή, επικοινώνησε με τον διοικητή του στρατοπέδου του, αναφέροντας πως του είχαν κλέψει τη μηχανή και ζητώντας διήμερη άδεια, την οποία και έλαβε.

Όταν ο διοικητής ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ για το διπλό φονικό, ειδοποίησε αμέσως τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, εκφράζοντας τις υποψίες του για πιθανή εμπλοκή του στρατιώτη. Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος ήταν μεταξύ των καταζητούμενων. Το κινητό του τηλέφωνο τέθηκε υπό παρακολούθηση και το στίγμα του εντοπίστηκε διαδοχικά πρώτα στο Νομό Ρεθύμνου και μετά στο Τυμπάκι.

Η «τεχνητή ασφυξία»

Στο μεταξύ, συγγενικό πρόσωπο των δραστών επικοινώνησε με ανώτατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., ζητώντας να σταματήσουν οι έρευνες με αντάλλαγμα την οικειοθελή παράδοση των φυγάδων. Οι αρχές αρνήθηκαν, συνεχίζοντας με εντατικούς ελέγχους και προσαγωγές στο συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των τριών αδελφών.

Εκτός από το ξενοδοχείο στο Τυμπάκι που είχε τεθεί υπό παρακολούθηση, έφοδοι έγιναν σε σπίτια συγγενών και φίλων, σε εφαρμογή της μεθόδου «τεχνητής ασφυξίας». Του περιορισμού δηλαδή των καταφυγίων και των δυνατοτήτων κίνησης των καταζητούμενων.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η προσαγωγή του ιδιοκτήτη και του γιου του, που διατηρούσαν το ξενοδοχείο όπου είχε καταφύγει ο 19χρονος, καθώς και η πιθανότητα σύλληψης της συντρόφου του. Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν αλλεπάλληλες κατ’ οίκον έρευνες, δημιουργώντας όλο και πιο «ασφυκτικό κλοιό» γύρω από τους φυγάδες.

Το θρίλερ των διαπραγματεύσεων και η παράδοση

Υπό την πίεση αυτή και σε συνεννόηση με τον δικηγόρο τους, οι τρεις αδελφοί αποφάσισαν να παραδοθούν. Σήμερα το πρωί υπήρξε συνεννόηση συνάντησης με τις Αρχές, όμως το ραντεβού που είχε κλειστεί δεν τηρήθηκε. Υπήρξε ένα θρίλερ διαπραγματεύσεων για το πού και σε ποιον θα παραδοθούν.

Το ραντεβού ορίστηκε στις 18:15 το απόγευμα, σε πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου έφτασαν με ταξί και συνελήφθησαν χωρίς αντίσταση. Πιο συγκεκριμένα οι πληροφορίες, αναφέρουν ότι οι τρεις άνδρες παραδόθηκαν στον Διοικητή του Ελληνικού FBI, ενώ υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των ιδίων και των Αρχών ώστε η μεταφορά τους στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου να γίνει με διακριτικότητα.

Μεταφέρθηκαν με δρακόντεια και διακριτικά μέτρα ασφαλείας από το σημείο της παράδοσης μέχρι το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις άνδρες περιλαμβάνονται στους έξι συνολικά που έχουν ταυτοποιηθεί για τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τέσσερα πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τι αναφέρει ο δικηγόρος τους για την οργάνωση της παράδοσης

Ο δικηγόρος τους, Λευτέρης Κάρτσωνας, μίλησε μετά τη διαδικασία για τον τρόπο που οργανώθηκε η παράδοση σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, την ψυχολογική κατάσταση των εντολέων του και το βαρύ κοινωνικό κλίμα, επισημαίνοντας ότι «όλοι είμαστε συγκλονισμένοι από αυτό που συνέβη».

«Πρώτιστο μέλημά μας, τόσο το δικό μου όσο και των συναδέλφων μου, ήταν να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Η ευθύνη είναι μεγάλη και όλοι μας, με κοινωνική ενσυναίσθηση, οφείλουμε να επιτελέσουμε το έργο μας και να συμβάλουμε ώστε να φωτιστούν πλήρως τα περιστατικά της υπόθεσης. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς και δύσκολης πορείας. Αυτό που συνέβη έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο – και φυσικά και τους ίδιους τους κατηγορούμενους, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν και να παραθέσουν τα πραγματικά γεγονότα».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου Έλλης Κοκκάλη σχετικά με τον τρόπο που οργανώθηκε η παράδοση των τριών, ο κ. Κάρτσωνας τόνισε:

«Πρώτη μας προτεραιότητα ήταν η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των εντολέων μας. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο και το κοινωνικό βάρος που φέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι τεράστιο. Κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές αρχές, ορίσαμε ένα σημείο συνάντησης ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής παράδοση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, σε κοντινή περιοχή, την ίδια χρονική στιγμή, και πλέον οι κατηγορούμενοι βρίσκονται υπό ασφάλεια. Τα γεγονότα είναι τόσο συγκλονιστικά, που μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να επικοινωνήσουμε μαζί τους σε προσωπικό επίπεδο».

Πηγή: Νέα Κρήτη, Cretalive