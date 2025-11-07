Ένα ακόμη βίντεο που έχει τραβηχτεί κατά το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια μπαίνει στο στόχαστρο των Αρχών, καθώς σε αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ο οπλισμός των εμπλεκόμενων και τα είδη των όπλων που χρησιμοποιούνται στο μακελειό με τις 2.000 σφαίρες και τους δύο νεκρούς.

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στα όπλα και στις βολές που έχουν ριχτεί, αφού προηγουμένως ένα άλλο βίντεο «ξεκλείδωσε» την διαδικασία για τον εντοπισμό και την σύλληψη δύο ακόμη εμπλεκόμενων στην υπόθεση: του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη και του 48χρονου ξαδέρφου του πρώτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο βίντεο που έχει τραβηχτεί λίγα λεπτά μετά τη φονική συμπλοκή αποτυπώνεται η μεταφορά των όπλων μακριά από το χωριό από συγκεκριμένο πρόσωπο που βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες. Η σπουδαιότητά του έγκειται στο γεγονός ότι ενώ ο κύκλος των συλλήψεων έχει ολοκληρωθεί για τους άμεσα εμπλεκόμενους, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν παραμένουν άφαντα. Η Αστυνομία «χτενίζει» το ορεινό ανάγλυφο γύρω από τα Βορίζια, ψάχνοντας οποιοδήποτε ίχνος μπορεί να οδηγήσει στα όπλα που σκόρπισαν τον θάνατο.

Συνελήφθη και ο δεύτερος «πρωταγωνιστής» του βίντεο με το καλάσνικοφ

Στα «χέρια» της αστυνομίας βρίσκεται και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο που είδε το «φως» της δημοσιότητας από το μακελειό του Σαββάτου 1/11 στα Βορίζια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μέλος της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, ενώ στο ίδιο βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό αλλά και από τις καταθέσεις, ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου θανόντα είναι εκείνος που πυροβολεί και μάλιστα κατηγορείται και για τον θανάσιμο τραυματισμό της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Ο ίδιος πάντως, δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο βίντεο και αρνείται τις κατηγορίες, σύμφωνα με όσα δήλωσε η δικηγόρος του Θεονύμφη Μπέρκη.