Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο 23χρονος που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια. Έπειτα από διχογνωμία Εισαγγελέα και Ανακρίτριας, αποφασίστηκε πως θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patris.gr, ο 23χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το αρμόδιο συμβούλιο.

«Μετά από μία πολύωρη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα οι όροι ήταν να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παραμείνει στην οικία του.

Υπήρχε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Περιμένουμε να αποφανθεί το αρμόδιο συμβούλιο.

Με βάσει τα στοιχεία που προσκομίσαμε, βρήκαμε έγγραφα και στοιχεία που καταθέσαμε για το πού ακριβώς ήταν ο εντολέας μου. Μάλιστα, διαπιστώθηκε και μέσω των στοιχείων, αυτό που ισχυριζόταν ο 23χρονος.

Ήταν έξω από το σπίτι του αδερφού του, πήρε το αυτοκίνητό του και οδηγώντας πήγε στο σπίτι του. Δεν τον έχει η κάμερα σε άλλο σημείο. Όταν φτάνει σπίτι, ακούει την έκρηξη και εκεί αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει συμβεί», δήλωσε ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας.

Από την πλευρά της, η συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη, τόνισε: «Κατά την άποψή μας είναι αυστηρά αδύνατη, νομικά και μόνο, η προφυλάκιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Προέκυψε η διαφωνία, θα το δούμε στο συμβούλιο».

Αμέσως μετά το άκουσμα της απόφασης ο 23χρονος έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας και των αδελφών του, που βρίσκονταν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (17/11) έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δύο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, το όχημα του 23χρονου εμφανίζεται έξω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη λίγα μόλις λεπτά πριν την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 23χρονου ο Εισαγγελέας είχε ασκήσει ποινικές διώξεις για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού, και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, με εκρηκτικές ύλες από κοινού.

«Το παιδί μου είναι αθώο»

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση σε τίποτα από ό,τι του καταλογίζουν», δήλωσε η μητέρα του 23χρονου που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Την ώρα που ο 23χρονος βρισκόταν στο γραφείο της Ανακρίτριας για να απολογηθεί, η μητέρα του ξεσπά μπροστά στις κάμερες και στους δημοσιογράφους: «Το παιδί μου είναι αθώο! Όποιος και αν περνούσε από τον δρόμο, θα έβρισκε τον μπελά του. Ρωτήστε όλον τον κόσμο που το ξέρει. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της, της έχουμε εμπιστοσύνη».

Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, προκειμένου οι Αστυνομικοί να φτάσουν στην ταυτότητα του ηθικού αυτουργού και του κατασκευαστή της βόμβας.

Οι αξιωματικοί της Αστυνομίας στο Ηράκλειο εκτιμούν ότι μπορεί ο 23χρονος να τοποθέτησε τη βόμβα, με τις κινήσεις του να έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος, ωστόσο δεν έχει ούτε τη δύναμη για να αποφασίσει μόνος του κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και τις γνώσεις για την κατασκευή της.

Εξετάζουν δε με πολύ προσοχή τις κλήσεις που έγιναν από και προς το κινητό του 23χρονου, αλλά και συγγενικών του προσώπων.

Αναζητούν τα όπλα

Δύο εβδομάδες μετά το μακελειό, οι Αστυνομικοί δεν έχουν ακόμα εντοπίσει τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν το μοιραίο πρωινό του Σαββάτου όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ τραυματίστηκαν τέσσερις ακόμη.

Τα όπλα μετά το φονικό εξαφανίστηκαν, με τους Αστυνομικούς να χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή τη γύρω περιοχή, αλλά και σπίτια συγγενών και φίλων των δύο οικογενειών.

Ακόμα και drones συμμετέχουν στις έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους από κάμερες ασφαλείας, οι Αρχές γνωρίζουν ποιοι βρίσκονταν στο σημείο της τραγωδίας, ποιοι πήγαν μετά και με ποια οχήματα, καθώς και πόσα όπλα χρησιμοποιήθηκαν.