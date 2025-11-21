Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την ποινική μεταχείριση του 23χρονου άνδρα που κατηγορείται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγες ώρες πριν από την αιματηρή επίθεση στα Βορίζια, την 1η Νοεμβρίου.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε την Πέμπτη 20/11, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και παρουσιάστηκε ενώπιον του Συμβουλίου συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του ετέθησαν και σήμερα θα γίνει γνωστό εάν θα παραμείνει εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους ή αν θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία προφυλάκισης που εφαρμόστηκε για τους υπόλοιπους συλληφθέντες στην υπόθεση.

Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή

Ο 23χρονος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην έκρηξη. Οι συνήγοροί του υποστηρίζουν την αθωότητά του και προσκόμισαν στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι λίγο πριν από το περιστατικό είχε επιστρέψει στο σημείο όπου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του για να το πάρει και να κατευθυνθεί στο σπίτι του, καθώς βρισκόταν στο Ηράκλειο για έναν γάμο.

Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη που οδήγησε στη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο 58χρονος, πατέρας των τεσσάρων αδελφών που έχουν ήδη προφυλακιστεί σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα για το ίδιο περιστατικό, καθώς και θείος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της στη φονική επίθεση.

Η έκβαση της σημερινής απόφασης αναμένεται να κρίνει το επόμενο βήμα της δικαστικής διαδικασίας για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο επεισόδιο στα Βορίζια.

