Επιμέλεια :Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Έφτασε νωρίς το βράδυ της Κυριακής 3/11 η σορός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη επέστρεψε στο πατρικό του σπίτι στα βορίζια, όπου δεκάδες συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι τον υποδέχθηκαν με δάκρυα και θρήνους. Η σιωπή της νύχτας έσπαγε από λυγμούς και σπαρακτικές φωνές.

Συγκλονιστικές εικόνες είχαν προηγηθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Τη στιγμή που το φέρετρο τοποθετούνταν στη νεκροφόρα, η σύζυγος του 39χρονου ξέσπασε, φωνάζοντας με απόγνωση: «Φανούρη μου, σ’ αγαπώ!». Λίγο αργότερα κατέρρευσε, με τους δικούς της ανθρώπους να τρέχουν να τη στηρίξουν μέσα σε σκηνές απερίγραπτου πόνου.

Η πομπή προς το χωριό πραγματοποιήθηκε μέσα σε απόλυτη σιωπή.

Η νεκροφόρα κινήθηκε αργά στους δρόμους της Μεσαράς, συνοδευόμενη από αυτοκίνητα φίλων και συγχωριανών που θέλησαν να τιμήσουν τον νεκρό με φώτα αναμμένα και καρδιές βαριές.

Στα Βορίζια, όπου το Σάββατο βάφτηκαν με αίμα, η θλίψη και ο θυμός παραμένουν διάχυτα.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης επέστρεψε στο χωριό του για τελευταία φορά — όχι όπως τον περίμεναν, αλλά μέσα σε μια σιωπή που λέει περισσότερα απ’ όσα μπορούν οι λέξεις.

Η κηδεία του Φανούρη Καργάκη θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού θα αποχαιρετήσουν τον 39χρονο Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία του 39χρονου πατέρα έξι παιδιών, ενώ οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Τι αποκάλυψε η νεκροψία

Όπως έγινε γνωστό, τέσσερις σφαίρες δέχθηκε ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Όπως διαπιστώθηκε, στο σώμα του εντοπίστηκαν βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη τριών ατόμων

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στο αιματηρό περιστατικό, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν πόρτα-πόρτα ελέγχους σε Βορίζια και γειτονικά χωριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον τρία άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο μακελειό, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και μία 57χρονη γυναίκα, ενώ τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, οι κατηγορούμενοι έχουν φτάσει τους πέντε -οι τρεις εκ των οποίων αναζητούνται από τις αρχές, πρόκειται για έναν 19χρονο, έναν 27χρονο και έναν 28χρονο-, ενώ υπάρχει και μία προσαγωγή.

Στις έρευνες που έγιναν στις οικίες των αναζητουμένων, εντοπίστηκαν μια μη δηλωμένη καραμπίνα (που η αστυνομία καταλήγει ότι δεν σχετίζεται με το μακελειό), μαχαίρια και φυσίγγια, τα οποία έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Δύο από τους κατηγορούμενους, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου έγινε έκρηξη την Παρασκευή 31/10, καθώς και για έναν ακόμη κάτοικο των Βοριζίων. Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν στο νοσοκομείο το απόγευμα της Κυριακής 2/11, ασκώντας τους διώξεις και δίνοντας προθεσμία απολογίας έως την Πέμπτη 6/11.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, που παραμένουν ασύλληπτοι, αναζητούνται στα ορεινά της Μεσαράς, καθώς οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν πως κρύβονται σε δύσβατες περιοχές.

Παράλληλα, οι έρευνες «πόρτα-πόρτα» συνεχίζονται σε Βορίζια και γειτονικά χωριά, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων της ΕΚΑΜ και των ΜΑΤ που έχουν μεταβεί στην Κρήτη.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει ζώσει τα Βορίζια

Την ίδια ώρα σε κατάσταση «συναγερμού« και «ζωσμένο» από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένει το χωριό των Βοριζίων, ενώ το πρωί τουλάχιστον ένα άτομο προσήχθη με χειροπέδες πιθανότατα για παράνομη κατοχή καραμπίνας, μετά από έρευνα σε σπίτια κοντά στην εκκλησία του χωριού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιούνται έρευνες σε όλα τα σπίτια, ενώ στην περιοχή βρίσκεται ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και υψηλόβαθμα κλιμάκια της Αστυνομίας.

Δύο κονβόι οχημάτων μπήκαν στο χωριό νωρίτερα σήμερα το πρωί, μεταφέροντας στελέχη της ΕΚΑΜ και ειδικές δυνάμεις από την Αθήνα, ενώ γινονται εξονυχιστικοί έλεγχοι ακόμη και στα λιγοστά αυτοκίνητα που επιτρέπεται να περνούν μέσα στο χωριό.

Πηγή: Nea Kriti