Οι έρευνες σχετικά με τους κατηγορούμενους για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια συνεχίζονται και οι εξελίξεις είναι αδιάκοπες.

Δύο μέλη από την οικογένεια Καργάκη αυτή την φορά κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος ξαδερφός του οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 11 στα δικαστήρια Ηρακλείου φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα και συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ο πρώτος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο δεύτερος με απολογητικό υπόμνημα αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση.

Τώρα οι προφυλακιστέοι για το μακελειό στα Βορίζια έχει ανέβει στους επτά.

Στη φυλακή τα τρία αδέρφια Φραγιαδάκη

Προς τη φυλακή οδεύουν από χθες αργά το απόγευμα τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που είχαν παραδοθεί το απόγευμα της περασμένης Τρίτης.

Τα τρία αδέρφια (ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, ο 29χρονος αδερφός του και ο 19χρονος φαντάρος) επρόκειτο να απολογηθούν σήμερα ωστόσο για λόγους ασφαλείας και κάτω από άκρα μυστικότητα αποφασίστηκε από την ανακρίτρια να προχωρήσει τη διαδικασία χθες.

Τα τρία αδέρφια αρνήθηκαν τις κατηγορίες λέγοντας πως δεν κρατούσαν όπλα. Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις αρχές που αποφάσισαν την προφυλάκισή τους.

Ο δικηγόρος τους, Γιώργος Στειακάκης τόνισε:

«Δεν ήταν παρόντες στο σημείο όπου ανταλλάχθηκαν οι πυροβολισμοί, πάνω στο δρόμο που περνούσε ο θανών πυροβολώντας. Και οι τρεις εξήγησαν στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα πού ακριβώς βρίσκονταν», ανέφερε μιλώντας στο patris ο κ. Στειακάκης και συνέχισε: «Όπως εξιστόρησαν είχαν φύγει από το σημείο που ήταν η αστυνομία και ο πραγματογνώμονας, εκεί όπου είχε εκραγεί η βόμβα, και είχαν κατέβει στα σπίτια τους. Εκεί δηλαδή που τραυματίστηκαν οι άνθρωποι. Ο ένας βρισκόταν κάτω στο σπίτι του και είδε πως στο δρόμο βρίσκονταν περίπου 10 άτομα ενώ ο δεύτερος ανέβαινε στο σπίτι του και στο άκουσμα των πυροβολισμών έπεσε κάτω και δεν είδε τι έγινε. Κανείς από τους δύο δεν κρατούσε όπλο και δεν έκανε κάποια χρήση όπλου».

Οι δύο τραυματίες του ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός Κρήτης

Σε φυλακές εκτός Κρήτης βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι δύο τραυματίες του μακελειού στα Βορίζια οι οποίοι είχαν συλληφθεί από την πρώτη στιγμή για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και νοσηλεύονταν φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Ο ένας είναι ο 25χρονος αδερφός των τριών συλληφθέντων της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ενώ ο άλλος πρόκειται για έναν 30χρονο συγγενή τους.

Η μεταγωγή τους σε φυλακές αυτές έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα το βράδυ της Παρασκευής.

Η μητέρα του Φανούρη επιτέθηκε φραστικά στην αδερφή της 57χρονης Ευαγγελίας

Νέα ένταση σημειώθηκε στα Βορίζια μετά το αιματηρό περιστατικό στο χωριό. Οι σχέσεις των δύο οικογενειών είναι εξαιρετικά τεταμένες.

Η αδερφή της αδικοχαμένης Ευαγγελίας, το πρωί που περπατούσε στο δρόμο, πέρασε από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη και η μητέρα του Φανούρη ξεκίνησε να την βρίζει. Οι αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού είπαν πως εκτόξευε απειλές και βρισιές ενώ της ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να περνάει κάτω από το σπίτι της.

Υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας ενώ η αδερφή της 57χρονης προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.

