Οι δύο προφυλακισμένοι για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου που είχε θύματα τον Φανούρη Καργάκη και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη αναμένεται να βρεθούν σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας.

Πρόκειται να απολογηθούν για το σκέλος της υπόθεσης, το οποίο αφορά την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι μέλους της οικογένειας της 56χρονης Ευαγγελίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι είναι ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη, σύζυγος της μικρότερης αδερφής του, και ο 48χρονος συγγενής τους, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση, την Δευτέρα 22 Ιουνίου είχαν περάσει το κατώφλι της Ανακρίτριας τρία ακόμα μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία είναι προφυλακισμένα για ζωοκλοπές. Πρόκειται για τον μικρότερο αδερφό του Φανούρη, τον γαμπρό του, τον άνδρα δηλαδή της μεγαλύτερης αδερφής του και τον γιο τους.

Οι παραπάνω ήταν κρατούμενοι στις φυλακές Ν. Αλικαρνασσού όταν έγινε η έκρηξη, τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου 2025, από την οποία ξεκίνησαν όλα και ακολούθησε το αιματοκύλισμα την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος Φανούρης το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου τους είχε επισκεφτεί.

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις εξής κατηγορίες:

ηθική αυτουργία, από κοινού και κατά μόνας, σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο,

ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και

ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού.

Σημειώνεται ότι και οι τρείς έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή.

Οι δύο συγγενείς του Καργάκη, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στην Ανακρίτρια κατηγορούνται για:

Ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από κοινού

Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή από κοινού,

Ηθική αυτουργία, κατά μόνας και από κοινού, σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο,

Κατασκευή και κατοχή από κοινού εκρηκτικών υλών και βόμβας από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο,

Οπλοχρησία,

Ηθική αυτουργία κατά μόνας και από κοινού σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού.

Οι δύο προφυλακιστέοι Καργάκηδες πρόκειται να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν άλλη ημέρα.

Ακόμη, για την υπόθεση της έκρηξης είχε συλληφθεί και ο μικρότερος ανιψιός του Φανούρη ως το πρόσωπο που την τοποθέτησε.

Για την περίπτωση του 23χρονου υπήρξε διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα, εν τέλει το Δικαστικό Συμβούλιο τον άφησε ελεύθερο με μία εγγυοδοσία ύψους 100.000 ευρώ και αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Τι αποκάλυψε η βαλλιστική έκθεση

Σύμφωνα με την επίσημη βαλλιστική έκθεση εξετάστηκαν 124 κάλυκες, που περισυνελέγησαν από διάφορα σημεία του τόπου του μακελειού, από την χρήση τουλάχιστον 13 διαφορετικών όπλων.

Αυτό το στοιχείο από μόνο του αρκεί για να αποδειχθεί το μέγεθος του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια Ηρακλείου.

Συνολικά, εξετάστηκαν 124 κάλυκες, 8 βολίδες, 5 θραύσματα, ένα πυρήνας βολίδας, 1 σκάγι και δύο μεταλλικά ρινίσματα. Οι κάλυκες προέρχονται από 5 όπλα τύπου 9mm, 4 πολεμικά τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο 38αρι σπέσιαλ, ένα όπλο 380 Auto, ένα όπλο 7.65 και ένα λειόκαννο/καραμπίνα.

Για τους κάλυκες των 9 mm αναφέρεται ότι, από τη μορφολογία των ιχνών, έχουν πυροδοτηθεί από πιστόλια τύπου Glock ή παρόμοιου τύπου. Ενδιαφέρον είναι και το εύρημα ότι η βολίδα που αφαιρέθηκε από την σορό του 39χρονου Φανούρη δεν ήταν δυνατό να συνδεθεί με κάποιο από τα τέσσερα καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, στο αγροτικό του 39χρονου βρέθηκε θραύσμα από άλλη βολίδα, επίσης 7.62χ39 Kalashnikov. Τέλος, η έκθεση πιστοποιεί, ότι η φονική βολίδα και το συγκεκριμένο θραύσμα που βρέθηκε στο όχημα προέρχονται από διαφορετικά όπλα.

Πηγή: Creta Live