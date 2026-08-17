Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα Βορίζια, δέκα μήνες μετά το ένοπλο επεισόδιο, που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες συνεχίζεται, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, υπήρξε ένα ακόμη επεισόδιο, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, η σύλληψη έγινε από τα ΤΑΕ Μεσαράς μετά την καταγγελία μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη ότι την απείλησε και πήγε σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους αστυνομικούς, να την πατήσει με το αυτοκίνητό της. Η γυναίκα συνελήφθη, ενώ κατέθεσε μήνυση από την πλευρά της για ψευδή καταμήνυση, αναφορικά με όσα της καταμαρτυρώνται.

Η συλληφθείσα αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου για να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.