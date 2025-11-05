Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Στη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, του θύματος του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου, οι Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε σπηλιά έξω από το χωριό μια κυνηγετική καραμπίνα και φυσίγγια. Το συγκεκριμένο κομμάτι γης θεωρείται ιδιοκτησίας του, για αυτό και ο άνδρας κατηγορείται πλέον για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου που σκοτώθηκε στη συμπλοκή του Σαββάτου στα Βορίζια, γιατί σε κτήμα ιδιοκτησίας του βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο, σε σπηλαίωση, δηλαδή σε ένα τμήμα βράχου, καραμπίνα με φυσίγγια.

Οι Αρχές θα εξετάσουν το όπλο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένα κυνηγετικό όπλο χρησιμοποιήθηκε, ωστόσο τα ίχνη από βολή τέτοιου όπλου υπήρχαν μόνο πάνω στο αυτοκίνητο του θύματος.

Ο γαμπρός του θύματος θα μεταφερθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.