Τεταμένη εξακολουθεί να παραμένει μέχρι και σήμερα η ατμόσφαιρα στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου 2025, που άφησε πίσω δύο νεκρούς.

Παρά την παρουσία των Αρχών, οι δύο οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε «εμπόλεμη κατάσταση». Ένα επεισόδιο που σημειώθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη από τις αστυνομικές Αρχές της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, Γεωργία, δέχτηκε λεκτική επίθεση και απειλές, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του γιου της, το οποίο είναι σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη από τους δύο συλληφθέντες.

Η ίδια ενημέρωσε την αστυνομία για το περιστατικό, με αποτέλεσμα την σύλληψη του ζευγαριού.

Ο πατέρας του 39χρονου νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με Covid, ενώ η μητέρα οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

