Αίτηση προς την Εισαγγελία Ηρακλείου κατέθεσαν μέλη της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη, ζητώντας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, να τους δοθεί άδεια – καθώς βρίσκονται στη φυλακή – για να παραστούν στην κηδεία του 39χρονου, η οποία πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα προέρχεται από έναν από τους αδελφούς του 39χρονου, καθώς και τον γαμπρό και τον ανιψιό του, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού. Ζητούν από τις Εισαγγελικές αρχές να μπορέσουν να παραστούν στην κηδεία, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ. είναι να μην δοθεί η σχετική άδεια.