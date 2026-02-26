Φως στις συνθήκες υπό τις οποίες βλήθηκε κατά το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης ο Φανούρης Καργάκης το πρωί της 1ης Νοεμβρίου του 2025, ρίχνει η ιατροδικαστική έκθεση που φέρεται να προσδιορίζει ότι η φονική βολίδα προήλθε από τα αριστερά. Είναι βολίδα πολεμικού όπλου (κάτι που είχε εκτιμηθεί εξ αρχής) και προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα στον πολύτεκνο πατέρα, δηλαδή τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κλπ.

«Από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος οφείλεται σε κακώσεις κοιλίας και θώρακος κατόπιν τρώσεως μαλακών μορίων και οργάνων από βολίδα πυροβόλου όπλου. Ο θανών βλήθηκε συνολικά από τέσσερις βολίδες, δύο εκ των οποίων από πολεμικό τυφέκιο και μία τουλάχιστον από μικρότερης διαμέτρου ραβδωτό όπλο. Η βολίδα, η οποία προήλθε από αριστερά, αποτελεί πυρομαχικό πολεμικού τυφέκιου και προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα (τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κλπ), οι υπόλοιπες βολίδες, αν και συνέβαλαν στο θάνατο αθροιστικά, δεν προκάλεσαν αμιγώς θανατηφόρα τραύματα» αποφαίνεται, κατά πληροφορίες, που δημοσιεύει το cretalive, η ιατροδικαστική έκθεση.

Ο θανών δέχθηκε τις βολές εντός του αυτοκινήτου, από πίσω και αριστερά, όπως έχει προκύψει από τις πληροφορίες της προανάκρισης, τα ιατροδικαστικά ευρήματα καθώς και τα ευρήματα της αυτοψίας του οχήματος και βάσει αυτών των στοιχείων γίνεται σχηματική αναπαράσταση των κατευθύνσεων των βολών.

Η φονική βολίδα εισήλθε στην πόρτα του οδηγού σε σημείο πάνω από το χερούλι, σε ύψος περίπου 118,5 εκατοστών από το έδαφος. Και είναι μία βολίδα που καταγράφεται κάθετα ως προς την πόρτα του αυτοκινήτου, ενώ οι άλλες φαίνεται να έχουν ριφθεί υπό γωνία.

Είναι, πάντως, αποκαλυπτικό το τεχνικό διάγραμμα της βλητικής διερεύνησης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που αποτυπώνει την κατεύθυνση των βολών στο όχημα, κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή. Είναι εντυπωσιακή η πυκνότητα των βολών που δέχθηκε το 4χ4, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το όχημα έγινε «σουρωτήρι», όπως φαίνεται στην σχετική απεικόνιση της ΔΕΕ. Το αυτοκίνητο του 39χρονου είχε γίνει «φύλλο και φτερό» στα μέσα Δεκεμβρίου, από τους επικεφαλής του Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Δ.Ε.Ε. Μία εξονυχιστική διαδικασία που κράτησε περίπου 9 ώρες. Η φορά της φονικής βολίδας όμως θα καθορίσει το ποιός τελικά ήταν ο δολοφόνος του 39χρονου.