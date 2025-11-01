Βαθύ πένθος έχει σκορπιστεί στα Βορίζια της Μεσαράς, μετά το ένοπλο επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, πατέρα πέντε παιδιών και σε μια 57χρονη γυναίκα. Η οικογένεια του νεαρού θύματος ζει πρωτοφανή οδύνη, με τη σύζυγό του να πρέπει να σταθεί δίπλα στα πέντε παιδιά τους, τρία εκ των οποίων δεν είχαν βαπτιστεί. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, η ταφή ενός γονέα προϋποθέτει την προηγούμενη βάπτιση των παιδιών του, γεγονός που οδήγησε σήμερα σε εσπευσμένες βαπτίσεις των τριών μικρότερων παιδιών σε γειτονικό χωριό, ώστε αύριο να πραγματοποιηθεί η κηδεία του 39χρονου.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία της 57χρονης γυναίκας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και βρέθηκε μοιραία στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.