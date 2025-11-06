Βίντεο-ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, το οποίο βοήθησε να ταυτοποιηθεί ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ως «ο άνθρωπος που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ψηλά».

Στο βίντεο που δημοσιεύει η «Ζούγκλα», καταγράφεται ο 43χρονος να βρίσκεται σε κάποιο τοιχίο κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε η βόμβα. Φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές με διακεκομμένες ριπές από καλάσνικοφ, ρίχνοντας συνολικά πάνω από δέκα σφαίρες. Μάλιστα, δίπλα στον δράστη διακρίνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν, ώστε να οδηγηθούν στον εντοπισμό του.

Δείτε το βίντεο που εξασφάλισε η «Ζούγκλα»:

Στο βίντεο, το οποίο έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, φαίνεται ο 43χρονος που συνελήφθη να πυροβολεί από ψηλά εκείνο το βράδυ προς το σημείο της συμπλοκής. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν από αυτά τα πυρά σκοτώθηκε η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Το βίντεο βρίσκεται εδώ και μέρες στη διάθεση των Αρχών, (πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει σταλεί από πηγή που θέλησε να μείνει ανώνυμη) αλλά από μόνο του δεν αρκούσε για να αποδοθούν κατηγορίες. Για την ταυτοποίηση του 43χρονου βοήθησαν αυτόπτες μάρτυρες που έδειξαν από ποια πλευρά προέρχονταν οι σφαίρες που σκότωσαν την άτυχη νοσοκόμα.

Ένα ακόμη άτομο ψάχνουν οι Αρχές

Εκτός από τον 43χρονο που συνελήφθη, αναζητείται ένα ακόμη άτομο που φέρεται να πυροβολούσε και να έχει εμπλακεί στο αιματηρό περιστατικό. Συγκεκριμένα, η αστυνομία φέρεται να έχει στη διάθεσή της στοιχεία για την ύπαρξη ενός ακόμη ατόμου στο σημείο, πιθανότατα από την οικογένεια του 39χρονου που έχασε τη ζωή του, το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Στα Βορίζια παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συνεχίζουν την έρευνα μετά και τα όπλα που εντοπίστηκαν χθες κοντά σε υπαίθρια ιδιοκτησία του 43χρονου. Στη σπηλιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, καραμπίνα, όπλο και φυσίγγια.

Την Δευτέρα οι απολογίες

Στο μεταξύ προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους τα τρία αδέλφια, μετέβησαν χθες για τη διαδικασία Εισαγγελέας και Ανακρίτρια, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση κατά την μεταγωγή τους.

Μαρ. Κορ.