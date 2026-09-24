Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών, ιστορικών και επιχειρηματικών δεσμών, θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας.

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντηση που είχε στο Βουκουρέστι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, με τον Έλληνα βουλευτή του ρουμανικού Κοινοβουλίου, Ντράγκος Γαβριήλ Ζησόπουλο, στο πλαίσιο της δράσης «Destination Thessaloniki».

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο, έδωσαν επίσης το παρών η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, Λιλή Γραμματίκα, και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Ο κ. Ζησόπουλος αναφέρθηκε στην ισχυρή παρουσία του ελληνικού στοιχείου στη χώρα, σημειώνοντας πως στη Ρουμανία δραστηριοποιούνται 20 ελληνικές κοινότητες που αριθμούν 17.000 μέλη με ελληνικές ρίζες, ενώ οι φιλέλληνες υπολογίζονται σε περίπου 15.000. Τονίζοντας τη συνοχή του ελληνισμού, δήλωσε πως «παντού είμαστε ενωμένοι», με τον κ. Αγγελούδη να συμπληρώνει πως «έχετε και εσείς εδώ στη Ρουμανία μια μικρή Ελλάδα».

Σχετικά με το περιεχόμενο της επικείμενης συμφωνίας, ο κ. Ζησόπουλος υπογράμμισε τη βούληση για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, όπως η φιλοξενία νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας σε κατασκηνώσεις στην Ελλάδα, καθώς και τη διοργάνωση ενός μεγάλου Φεστιβάλ Νεολαίας στη Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης παρουσίασε την πόλη ως έναν ελκυστικό και άμεσα προσβάσιμο τουριστικό προορισμό. Υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει τις υποδομές να υποδεχθεί αυξημένες ροές επισκεπτών από τη Ρουμανία, αξιοποιώντας τόσο το οδικό δίκτυο όσο και τις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις.