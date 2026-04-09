Ένα 12χρονο κορίτσι επέβαινε μόνο του σε αστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου στη Βούλα το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (8/4).

Το ανήλικο κορίτσι βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης και οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο ενημέρωσαν την αστυνομία. Στη συνέχεια, η 12χρονη φέρεται να ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν, την είχε χτυπήσει η μητέρα της και μια μέρα νωρίτερα, την είχε χτυπήσει και ο πατέρας της λέγοντας ότι αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε από το σπίτι της.

Όπως υποστήριξε φοβήθηκε τα χειρότερα και έφυγε από το σπίτι χωρίς να ξέρει που να πάει.

Η αλλοδαπή μητέρα της ανήλικης ηλικίας 51 ετών συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανηλίκου. Ο πατέρας της ηλικίας 59 ετών δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται αφού φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες.

Παράλληλα, ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και η 12χρονη μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο Παίδων.