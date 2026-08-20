Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής, που προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ταξί την ώρα που αυτό επιχειρούσε παράνομη αναστροφή.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/08) στη Λεωφόρο Καραμανλή, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του 39χρονου θα προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων του.

Το χρονικό της σφοδρής σύγκρουσης στη Λεωφόρο Καραμανλή

Το συμβάν σημειώθηκε στη Λεωφόρο Καραμανλή, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πειραιά προς Βάρη.

Όπως αποτυπώνεται καθαρά σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, ο οδηγός του ταξί ξεκίνησε από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και επιχείρησε αιφνιδιαστικά αναστροφή στο ύψος της πλατείας Κρήτης. Ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής, που ακολουθούσε την πορεία του δρόμου, δεν πρόλαβε να αντιδράσει και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα πάνω στο όχημα.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο αναβάτης τραυματίστηκε βαρύτατα και διακομίστηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, πριν την εσπευσμένη διακομιδή του σε εξειδικευμένη ΜΕΘ.

Ελεύθερος ο οδηγός – Σε πλήρη εξέλιξη η προανάκριση

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη αμέσως μετά το συμβάν κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο ήταν αρνητικό.

Στη συνέχεια, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και του αφαιρέθηκε επ’ αόριστον το επαγγελματικό δίπλωμα.

Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η φονική σύγκρουση διερευνούν οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι με την εξέλιξη της υγείας του θύματος υπάρχει περίπτωση να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο.